Hoje vou te ensinar a preparar um deliciosa salada de Quinoa para o natal

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) foi eleito nesta quarta-feira (8) presidente do Parlamento Amazônico. A eleição aconteceu durante a Assembleia Geral dos membros, realizada dentro da 26º Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), evento que acontece em Fortaleza (CE).

Durante discurso, Laerte Gomes agradeceu o apoio recebido do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), dos deputados rondonienses e dos demais 256 parlamentares que integram o Parlamento Amazônico. “Assumo com a missão de conduzir as pautas da Amazônia, em especial de Rondônia, entre elas a questão da regularização fundiária, hidrovias, embargos ambientais, da malha viária e as demandas em relação ao aumento do número de voos”, adiantou.

Laerte Gomes disse ainda que o Parlamento Amazônico vem se fortalecendo a cada ano. “Quero parabenizar a nova diretoria e colocar à disposição para discutir assuntos de todos os estados da Amazônia”, acrescentou.

Esta é a primeira vez que Rondônia terá um deputado estadual a frente do Parlamento Amazônico. “Esta é a oportunidade em que nosso estado vai atuar como protagonista, com o objetivo de defender os interesses da nossa região. Será uma grande missão e a nossa Assembleia Legislativa será parceira nessa empreitada junto ao deputado Laerte Gomes”, frisou o deputado Marcelo Cruz.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar e Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO