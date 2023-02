Hoje vou te ensinar a preparar um deliciosa salada de Quinoa para o natal

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 São Sebastião – Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo.

O número de mortos pela chuva no Litoral Norte de São Paulo subiu para 59 neste sábado (25). Até agora, são 58 óbitos em São Sebastião e uma em Ubatuba. O balanço é do governo estadual.

Durante a tarde deste sábado, o corpo de uma mulher foi localizado com a ajuda de um aparelho detector de sinal de celular. Logo depois, um outro corpo também foi encontrado, no entanto, ainda não há informações sobre o sexo da pessoa. Segundo uma balanço divulgado pela prefeitura de São Sebastião, ainda restam seis desaparecidos. Além disso, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na cidade, segundo o governo do estado.

De todos os corpos encontrados até o momento, 54 já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Na manhã deste sábado, as buscas por desaparecidos na Vila Sahy, em São Sebastião, foi retomada por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O corpo encontrado neste sábado foi localizado pelos bombeiros em meio aos escombros após uma escavação de quatro metros de profundidade.

Desde a tragédia, ocorrida no último domingo (19), este é o terceiro corpo encontrado com o uso do equipamento.

Nas primeiras horas do dia o tempo seguia firme, o que facilitou o trabalho do Corpo de Bombeiros. No entanto, a prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta em suas redes sociais para o risco de fortes chuvas entre este sábado e a próxima segunda-feira (27). Há previsão de que chova cerca de 85 milímetros no período, com chances de desabamentos, deslizamentos e enchentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional