Holanda derrota o Catar e confirma primeira colocação no Grupo A

Os holandeses não sofreram sustos, derrotaram o Catar e avançaram na liderança para as oitavas de final.

Holanda faz 2 a 0 na última rodada do Grupo A

Resultado confirma liderança para a Laranja Mecânica

Equipe espera pelo segundo colocado do Grupo B nas oitavas de final

Holanda 2-0 Catar | Grupo A

Gols: Cody Gakpo (26 minutos do 1º Tempo) e Frenkie de Jong (5 minutos do 2º Tempo)

A Holanda está nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Na última rodada da fase de grupos, a seleção europeia confirmou a vitória e derrotou o Catar por 2 a 0, garantindo a primeira vaga no Grupo A. Os gols da partida foram marcados por Cody Gakpo e Frenkie de Jong.

Dependendo apenas de si para se classificar, a Holanda apostou no seu estilo de posse de bola e paciência para construir o resultado. Em uma dessas jogadas, o espaço apareceu para Cody Gakpo, sensação da equipe na Copa. O atacante avançou pelo meio e finalizou com força para fazer seu terceiro gol no Mundial.

Atrás no placar, o Qatar tentou apresentar respostas para conseguir ao menos um ponto em sua primeira Copa do Mundo. Mas a superioridade holandesa voltou a se transformar em gol no começo do segundo tempo. Aos 5 minutos, Frenkie de Jong ampliou o marcador.

Classificado na primeira posição, a Holanda vai às oitavas de final para enfrentar o segundo colocado do Grupo B, que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales.

Momento chave

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o marcador foi inaugurado. Em busca do espaço necessário para furar a defesa do Qatar, a Holanda chegou lá mais uma vez com Cody Gakpo. A Holanda fez gol em todos os jogos do país na Copa do Mundo, mas sempre abriu o marcador com Gakpo.

o numero

Três jogos, três gols. Ao marcar pela terceira partida consecutiva pela Holanda, Cody Gakpo conseguiu um recorde por seu país na competição. Ele agora está ao lado de Johan Neeskens, Dennis Bergkamp e Wesley Sneidjer, que também marcam em três jogos seguidos de Copa do Mundo.

Os torcedores escolheram o meia Davy Klaassen como o melhor jogador em campo em Holanda x Qatar. Foi dele o passe para o gol de Cody Gakpo, que abriu a contagem. Após a partida, ele recebeu o troféu Budweiser Player of the Match.

Fonte: Agência Esporte