Homem decapita pai e exibe cabeça no YouTube ao criticar Joe Biden

Reprodução Justin Mohn assassinou o próprio pai





Um ato de extrema violência repercutiu nas redes sociais após um homem identificado como Justin Mohn, de 33 anos, decapitar seu próprio pai, Mike Mohn, de 60 anos, e publicar um vídeo perturbador na internet. O crime ocorreu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O vídeo, com duração de 14 minutos, ficou disponível no YouTube por mais de seis horas antes que autoridades estaduais conseguissem identificar o assassino e solicitar a remoção do conteúdo.

Nas imagens, Mohn faz declarações alarmantes e incita uma “revolução” contra o “regime” do presidente Joe Biden, em um discurso carregado de teor político e extremismo.

Durante sua narrativa, Mohn revelou que seu pai era um funcionário do governo federal, onde teria servido por mais de duas décadas. O homicida o chamou de “traidor” e proclamou que, após a morte, ele “jaz no inferno”.

O ápice do horror foi quando o assassino exibiu a cabeça decapitada de seu pai, envolta em um saco plástico transparente e coberta de sangue, em um gesto de crueldade inimaginável.

Segundo informações do canal de notícias local ABC News 6, Mohn foi detido pelas autoridades quando tentava deixar o estado da Pensilvânia, a quase 100 quilômetros de sua residência.

De acordo com as informações divulgadas pelo canal de notícias, o criminoso de 33 anos compartilhava o mesmo lar que seus pais.





O corpo da vítima foi encontrado em um dos quartos do segundo andar da residência, enquanto Mohn empreendeu fuga utilizando o veículo de seu pai.

As autoridades estão conduzindo uma investigação do caso, buscando compreender os motivos e circunstâncias que levaram a esse ato de extrema violência.

Fonte: Internacional