Homem fica gravemente ferido após queda de avião

Um avião caiu no município de Novo Aripuanã (AM) na tarde desta terça-feira (21) e um homem de 28 anos está gravemente ferido. Ele era responsável por pilotar a aeronave e teve 80% do corpo queimado.

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade do interior do estado, o avião de pequeno porte caiu na comunidade Arara, perto do Hotel Sucundurí. Hóspedes e funcionários viram o momento do acidente e ajudaram a vítima a sair da aeronave.

Autoridades foram chamadas e o rapaz preciso ser levado para um pronto-socorro. A SES-AM divulgou uma nota e informou que a vítima foi transferida por UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Aérea a Manaus ainda na tarde de hoje.

Com 80% do corpo queimado, ele se encontra em estado grave e precisará ser acompanhado pela equipe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto para receber o atendimento necessário para se recuperar.





