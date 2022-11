Homem que teve testa tatuada com ‘sou ladrão e vacilão’ é preso

Reprodução – 28.11.2022 Sobreviventes contam detalhes sobre ataque em Aracruz

Luiz Carlos Simoura, professor de filosofia da escola Escola estadual Primo Bitti, em Aracruz , no Espírito Santo , foi um dos sobreviventes do ataque que deixou quatro mortos e 13 feridos . Ao programa “Fantástico”, da TV Globo, ele afirmou que chegou a ficar de frente com o atirador de 16 anos, no entanto, o assassino teria errado o tiro e acertado na parede.

Fantástico: O senhor ficou frente a frente com o atirador? Professor: Fiquei. Fui o único que ficou de frente com ele. Fantástico: Aquele tiro que pegou na parede, ele foi disparado em direção ao senhor? Professor: Sim, ele deu aquele tiro para pegar em mim.

De acordo com a polícia, o marginal teria entrado na escola pela lateral e conseguiu arrombar cerca de dois portões para chegar até a sala dos professores. A corporação afirma que foram aproximadamente 30 tiros. Três das 13 pessoas feridas permanecem em estado grave, quatro pessoas morreram.

Neste domingo (27), enterrado o corpo da quarta vítima do ataque no município de Serra, na Grande Vitória. A professora Flavia Merçon , de 38 anos, trabalhava no mesmo colégio onde outras duas professoras também foram mortas.

Além das três professoras, uma aluna também morreu. Selena Zagrillo, de apenas 12 anos, aluna do 6º ano, não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da unidade escolar. Inconformada, a mãe da adolescente lamenta a morte da filha e diz ainda não saber como lidar com a situação.

“Perder um filho é uma dor que ninguém está preparado, nenhuma mãe, nenhum pai. Só Deus pra me dizer como que eu vou seguir, de agora em diante. A minha filha sempre foi luz e amor, e hoje eu perdi minha filha para o ódio”, desabafou Taís Fantini ao Fantástico.

Situação de outras vítimas

Segundo último boletim emitido pela Secretaria estadual de Saúde do Espírito Santo, às 9h do domingo, estão internados:

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves: 02 mulheres, idades 52 e 45 anos, passaram por cirurgias e seguem em UTI em estado grave.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”: 01 mulher, 58 anos, passou por cirurgia e o estado de saúde é estável.

Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”: 01 criança sexo masculino, 11 anos, passou por cirurgia e segue em estado grave; 01 criança sexo feminino, 14 anos, passou por cirurgia, segue entubada e em estado grave. Ambas estão em UTI.

O que se sabe sobre o assassino?

Ele era aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti. Segundo a Secretaria da Educação, ele era um aluno tranquilo.

A Polícia Civil informou que o jovem utilizava o símbolo da suástica preso na roupa camuflada. O objeto foi apreendido quando os agentes revistaram a casa.

Durante o depoimento, os policiais disseram ainda que ele estava calmo. “Foi uma conversa muito colaborativa com uma riqueza de detalhes e acompanhado dos pais. Parece que ele estava em estado de choque, mas estava muito tranquilo e não pareceu arrependido”, disse a Polícia Civil.

Fonte: IG Nacional