Homenageados destacam importância do reconhecimento das categorias e da celebração dos 40 Anos de Constituição

Nesta quinta-feira (23), representantes de categorias que foram agraciadas com a outorga de votos de louvor em reconhecimento ao trabalho realizado e que alcançaram destaques a nível nacional e internacional, conquistando premiações e projetando o nome do Estado de Rondônia, destacando a importância das comemorações dos 40 anos da Constituição Estadual e da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Uma das homenageadas foi a cantora Gabriê, finalista com a música “Magia Leonina”, de sua própria autoria. Durante a sua fala, representando os artistas homenageados, Gabriê disse que com “a força que habita cada artista, eu quero falar que a arte é necessária, a arte do Norte resiste e existe. A arte de Rondônia é muito rica e nós precisamos valorizar o que tem aqui, na nossa terra, porque essa força é única e exclusiva de Rondônia, do Norte, da Amazônia”.

Cantora Gabriê foi uma das homenageadas nesta quinta-feira (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Gabriê também usou sua fala para agradecer o apoio de sua equipe e da família. “Hoje é um dia muito especial, pois me sinto muito honrado em receber esta homenagem porque a gente que é artista independente, de Rondônia, do Norte da Amazônia, sabe o quanto a gente luta para fazer a nossa voz ser ouvida”. E completou: “Minha mãe, Vanessa Junqueira, foi uma das primeiras taquígrafas aqui da Assembleia”, agradeceu.

Representando a agricultura rondoniense, Rogenia Scheila Schulz destacou os desafios enfrentados para conquistar espaços. “Há três anos fomos para um lugar onde não tinha luz, água encanada, estrada e hoje eu só quero dizer obrigada ao meu pai: estou muito feliz e o senhor sempre acreditou e sempre apoiou a gente. Esse momento é seu!”, disse ela que ainda agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa para conquistar o prêmio. “Essa é a nossa arte, isso é que nós sabemos fazer, o que temos orgulho e a maior felicidade é hoje fazer agricultura familiar”.

A fotógrafa Marcela Bonfim destacou que a homenagem é um recado da cultura em geral e sobretudo, da comissão de homens e mulheres negras e de todas as manifestações culturais. “A gente veio pedir apoio para que vocês continuem, não apenas confirmando, mas apoiando a levar cultura do nosso estado. Quando se fala da Amazônia é algo tão grande, tão diverso, que Rondônia fica sufocada nesse meio. E quando um artista sai para falar sobre Rondônia, o nosso estado aparece. Hoje, esse espaço é de comemorações, mas também de luta, de dizer que precisa mais de fomento. Conseguimos leis importantes como Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e dizer tramita nesta casa o PL 52, que versa sobre o regime de cotas em âmbito estadual. Reforço que muitos de nós alcança esse processo de peças pelas cotas, que ainda se faz necessário”, afirmou.

Com o trabalho voltado para o combate à violência sexual de meninas no seu familiar, a psicóloga Anne Cleyanne Alves destacou que sua luta é pela “garantia de direitos para meninas”. “Desde quando eu voltei para Porto Velho, consegui esse trabalho com apoio do Alero realizado de várias maneiras. Esse espaço é para isso, a garantia de direito e as políticas públicas são feitas porque as leis são frias e elas só são efetivadas quando nós podemos nos unir para garantir o direito de mulheres e meninas, principalmente nas localidades mais isoladas da Amazônia. Ninguém faz nada por reconhecimento, mas o reconhecimento nutre”, finalizou.

Assembleia Legislativa prestigiou todos os homenageados no plenário (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Conheça os homenageados:

– Rogenia Scheila Schulz – Agricultora familiar, produtora de café e participante da premiação Concafé 2023.

– Marcela Fernandes Bonfim – reconhecida como mulher negra. Formada em economia pela PUC-SP e militante pela causa das populações negras e tradicionais, Marcela lança seu olhar para a população amazônica com o seu trabalho “Amazônia Negra”. Ela está entre os 50 profissionais negros em destaque do jornalismo brasileiro.

– Elizeu Braga – poeta. Participou do projeto “casa natural musical”, a convite do artista Marcelo Janice. Também participou da “balada literária” em São Paulo, da Feira Internacional do Livro de Paraty no Rio de Janeiro e do festival de poesia de Lisboa.

– Gabriê – cantor e compositor rondoniense. Participou do reality show The Voice Brasil 2018. Em 2021, lançou seu primeiro álbum “até onde eu posso chegar” que já ultrapassa 70 mil streamings. Neste ano, a artista foi indicada ao prêmio Multishow 2023, com a música “magia leonina”.

– Agrael de Jesus Pereira – mulher negra, detentora de diversas participações em oficinas de teatro, já acumula 8 prêmios como melhor atriz, integrando o elenco do curta-metragem “ela mora logo ali”, que foi a primeira produção de Rondônia que concorreu no festival de Gramado. A produção venceu como melhor roteiro, melhor atriz e o troféu do júri popular.

– Edna Costa – artista plástica, iniciada de maneira autodidata sua experiência com artesanato aos 26 anos, fazendo bordados pintura em tecido e pintura em cerâmica. Recebeu o prêmio “Top of Mind Internacional 2023”, em Londres/Inglaterra.

– Ângela Schilling – Presidente da Academia Rondoniense de Letras, Ciência e Arte, publicou calendários com gravuras em metal e desenhos, dos anos 2000 até 2009. Além de capa de revista e de jornais, realizou 30 exposições individuais em diversos estados brasileiros, participou de mais de 100 entrevistas coletivas em vários estados do país, no exterior, participadas em coletivas, salões e bienais.

– Diogo Sabião – Renomado chef de cozinha rondoniense, formado por “Gato Dumas, Colégio de Cocineros”, em Buenos Aires, mas faz releituras de pratos clássicos com ingredientes amazônicos. Sabião participou do reality da Rede Globo Mestre do Sabor, em 2021.

– Txai Suruí – líder indígena ativista brasileiro da etnia suruí, é coordenadora do movimento da juventude indígena e trabalha na organização não governamental de defesa dos direitos indígenas kanindé. Única brasileira que discursou na Cop26, e foi eleita como uma das personalidades mais influentes do mundo pela revista Time.

– Programa Rolê – (Cleberson de Figueiredo / Juraci Oliveira Campos Junior) – Produção audiovisual rondoniense, que mostra as belezas e curiosidades do estado, por meio da voz do seu próprio povo, um mergulho na identidade amazônica. O programa cumpre um papel social de estímulo à identidade, valorização da cultura e território, explorando lugares ainda desconhecidos por muitos, além de servir como guia para escolhas e destinos turísticos trazendo destaque ao estado de Rondônia.

-Maicon Roamno – Triatleta. Participou de diversos campeonatos. Foi campeão do Open Race Triathlon Hamburg, na Alemanha, em julho de 2023.

– João Fernando Martins do Nascimento Júnior – Atleta paraolímpico de tênis de mesa. Participou de diversos campeonatos, dentro e fora do país.

– Rômulo da Silva Crispin – Atleta surdolímpico. Conheceu o judô na escola e já conquistou medalhas e foi convidado especial do workshop do programa renascendo pelo esporte.

– Anne Cleyanne Alves – psicóloga e fundadora da Associação Filhas do Boto Nunca Mais, que luta para acabar com a naturalização de estupros praticados por homens contra meninas e mulheres da própria família. Ganhou o prêmio Inspiradoras 2022, na categoria “conscientização e acolhimento”, do Instituto Avon.

– Júlio Gonçalves Barbosa – educador físico.

Texto: Ivanete Damasceno | Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO