HOMENAGEM Alunos de Judô do Programa Talentos do Futuro participam de aula especial em homenagem ao dia dos pais

Foi um momento de alegria e interação entre as famílias

O treino de judô, na última quinta-feira (10), foi diferente para os atletas da Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho. Com o objetivo de fortalecer os laços afetivos entre as famílias e estimular a interação entre pais e filhos, alunos participaram de um treino especial junto com seus familiares em homenagem aos pais.

Além de valorizar o papel do pai e reconhecer a importância da família no desenvolvimento do caráter humano, a aula especial promoveu a interação entre pais e filhos por meio de exercícios básicos do judô, alongamento, brincadeiras e, principalmente, muitos sorrisos durante o treino.

A iniciativa foi da sensei Alda Cristina, que contou que a experiência trouxe muitos benefícios aos atletas, fortalecendo laços afetivos e o trabalho realizado por meio do judô. “É uma oportunidade para os filhos interagirem com seus pais, aprendendo e ensinando o que sabem sobre o judô. Foi um momento único de troca e conhecimento compartilhado por eles, e, com certeza, algo muito importante registrado em suas vidas”, explicou a professora.

Vando Reis, pai do aluno Nicolas Reis, participou da aula e aprovou a iniciativa de ter a oportunidade de fazer um treino junto com seu filho. “Foi um momento especial junto com meu filho. Fizemos algumas técnicas de judô e só tenho a agradecer por fazer parte desta homenagem tão linda”, disse o pai.

Quem também aproveitou a oportunidade foi o pai da pequena Larha Cristiny, o Fábio Costa, que também fez questão de participar desse momento ao lado da filha e dos outros pais. “A gente fica muito feliz quando tem a chance de ficar perto de nossos filhos, em especial nessa aula de judô, que deixou nosso dia dos pais bem mais especial”, concluiu Fábio.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, é necessário sempre haver uma relação integral dos responsáveis com o aprendizado da criança, promovendo vivências únicas que ficarão marcadas na memória da família. “Nesses momentos percebemos a importância da família junto com os filhos. O Programa Talentos do Futuro tem transformado a vida de muitas famílias e essa homenagem ao dia dos pais é uma forma de gratidão pelo apoio deles nas nossas atividades. Feliz dia dos pais!”, finaliza.

Texto: André Oliveira

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO