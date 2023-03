Homenagem ao Dia Internacional da Mulher

“Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor (Provérbios 31:25-26). Este versículo da Bíblia nos traz à reflexão da perspectiva positiva apresentada pela mulher que tem um lugar de destaque no plano de Deus, pois demostra em sua essência a delicadeza, a força de ser mãe, esposa, amiga e, muito além, ser considerada verdadeira guerreira.

A Bíblia tem várias passagens falando da mulher, exaltando a sua grandeza. Há quem se engana em dizer que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Na verdade, deve ser pronunciado que, ao lado de um grande homem, há uma grande mulher que tem um papel cada vez maior na sociedade.

Em todo 8 de março de cada ano, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Embora todos os dias devem ser lembradas, é nesta data que traz à reflexão à história de lutas e conquistas das mulheres. A força feminina tem assumido espaço na estrutura social, tamanha a competência e dedicação, qualidades que as tornam merecedoras de uma especial reverência.

A liderança feminina é essencial e destacada não havendo dúvidas de que tornou-se natural a presença da mulher nos mais variados segmentos e, a cada dia demonstram que a força está com elas.

E neste Dia Internacional da Mulher, o Governo de Rondônia parabeniza a todas as mulheres e, especialmente, reforça o total reconhecimento às servidoras estaduais que contribuem para o desenvolvimento do Estado e desempenham a importante missão de atender a sociedade de forma honrosa, respeitosa e ética.

Feliz Dia Internacional da Mulher!

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia

