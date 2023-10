HOMENAGEM:  Dia do Servidor Público é celebrado com gincana para promover a integração entre secretarias

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep realiza na sexta-feira (27), uma programação especial, em comemoração ao Dia do Servidor Público, que oficialmente ocorre no dia 28 de outubro. As atividades acontecem a partir das 7h30, na escadaria do Palácio Rio Madeira – PRM, em frente ao edifício Rio Pacaás-Novos.

O ponto alto da celebração será a realização de uma gincana, cujo objetivo é promover a integração entre as diferentes secretarias estaduais. Para participar da gincana, cada órgão ou secretaria deve preencher o Formulário de Inscrição, para ser entregue no gabinete da Segep até as 13h30 da quarta-feira (25).

Para o governador Marcos Rocha, “a iniciativa da Segep reflete o compromisso do Governo Estadual em reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores públicos, que desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado”.

De acordo com o superintendente da Segep, Sílvio Luiz Rodrigues, “a integração entre as secretarias também é uma estratégia para promover uma maior eficiência e sinergia entre os diferentes órgãos governamentais. A programação prevê diversas atividades e um ambiente de descontração entre os servidores públicos”, finalizou.