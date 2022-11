HOMENAGEM – Empreendedoras destaque são premiadas em evento da Prefeitura

Última edição da Feira da Mulher Empreendedora deste ano acontece na quarta-feira (30), no Sebrae

A Prefeitura de Porto Velho realizou nesta terça-feira (29) um evento de homenagem às mulheres empreendedoras que trabalham nas Feiras do Município desde 2017. O evento aconteceu também para celebrar a sanção da lei da criação da Semana do Empreendedorismo Feminino.

A ação é realizada pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM) da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com Sebrae/RO e Sebrae/Delas, conforme a lei N°2.896, de 13 de dezembro de 2021, que institui no calendário do Município de Porto Velho o dia 19 de novembro como o Dia do Empreendedorismo Feminino, para ampliar ainda mais as competências, os conhecimentos e as práticas que possibilitem uma gestão eficiente, combinada com a capacitação.

O evento aconteceu no auditório do Sebrae, de 9h às 12h, com apresentações musicais e de dança, sorteio de brindes, coffee break e entrega de certificados às mulheres que se destacam como empreendedoras.

“O empreendedorismo feminino é um sucesso na nossa capital, e momentos assim fazem com que elas se sintam prestigiadas e incentivadas a continuar a fazer parte do projeto. Muitas delas encontraram no trabalho que fazem nas feiras uma forma de sair das quatro paredes, da tristeza, da violência doméstica e depressão, além de gerar renda e independência financeira”, falou Gina Brito, diretora do DPPM.

Desde 2017, após a criação do Departamento, foi iniciada a Elaboração do Projeto Feira da Mulher Empreendedora como forma de fomentar a geração de renda e incentivar as mulheres a se tornarem empreendedoras. Além do referido Projeto, o Departamento trabalha as políticas de garantias e direitos das mulheres dentro de suas competências, como: melhoria da autoestima, ciclo de violência doméstica e o empoderamento da mulher, entre outros.

“É uma grande alegria poder estar homenageando as mulheres que estão conosco desde 2017 no trabalho do empreendedorismo. Hoje, comemoramos também a lei que foi sancionada marcando o Dia do Empreendedorismo Feminino. É importante enfatizar que as mulheres podem e devem fazer o que quiserem e isso a forma da prefeitura está incentivando o trabalho delas”, disse a primeira-dama do município e deputada estadual eleita, Ieda Chaves, que participou do evento.

A artesã e empreendedora Marlene Salete, de 63 anos, que produz e vende produtos para enxoval de mesa posta como sousplat e guardanapos, diz que encontrou no trabalho nas feiras uma forma de conseguir renda extra e ainda cuidar da saúde. Eventos assim, segundo ela, incentivam as mulheres a se especializarem e continuarem no ramo do empreendedorismo.

“Uso o meu trabalho como artesã para complementar a minha renda e também como uma forma de cuidado com a minha saúde mental. Depois da aposentadoria e do casamento dos meus filhos, desenvolvi a síndrome do ninho vazio e por isso preciso me manter ocupada. Com isso eu fui criando amor pelo artesanato e uso ele tanto para empreender, quanto para transmitir valores à família, já que a mesa posta tem o significado de harmonia e comunhão com a família. Não tenho loja física, por isso as feiras são as minhas vitrines”, explicou a Marlene.

A última edição da Feira da Mulher Empreendedora deste ano deve acontecer nesta quarta-feira (30), de 8h30 às 12h, no estacionamento do Sebrae, localizado na avenida Campos Sales, 3421, Olaria.

Interessadas em participar nas edições do próximo ano, podem procurar a sede da Semasf, de segunda a sexta-feira, na avenida Pinheiro Machado, nº 1718, de 8h às 14h, ou entrar em contato pelo telefone: (69) 99258-8555.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO