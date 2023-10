HOMENAGEMExposição fotográfica da Biblioteca Francisco Meirelles traz momentos marcantes da história de Porto Velho

Projeto segue aberto ao público até o dia 7 de outubro

Quem passar pela Biblioteca Francisco Meirelles nos próximos dias terá a oportunidade de mergulhar na história de Porto Velho. Na semana em que se comemora 109 anos de criação do município, o local sedia a exposição “A História de Porto Velho em Fotografias de Vídeos”.

A composição da exposição foi trabalhada ao longo de quatro meses. Soraya Chediak, uma das autoras do projeto, destaca como se deu a coleta e escolha das imagens. “Nós fizemos várias seleções a partir do acervo do IBGE, da USP, de grupos criados em redes sociais e do próprio arquivo da biblioteca. Nosso objetivo é trabalhar a história e memórias da nossa capital justamente por meio das imagens”, explica.

Ao todo, são 168 fotografias expostas que retratam momentos importantes da história de Porto Velho, como a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e de prédios e monumentos que caracterizam o município. Para o fotógrafo Rosinaldo Machado, que veio para Porto Velho acompanhar o então governador Jorge Teixeira ainda na década de 1970, a fotografia tem um papel essencial para a história.

“Eu comecei a fotografar ainda na adolescência e já tenho mais de 40 anos de profissão. Acho que a fotografia é a essência de tudo. Eu, por exemplo, registrei o início de Rondônia como estado da Federação, a construção de prédios públicos, como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público, a posse dos primeiros deputados estaduais, entre outros. Então acredito que essa foi a minha contribuição para Porto Velho”, declara.

A exposição também é uma oportunidade para as novas e futuras gerações conhecerem uma outra Porto Velho. No primeiro dia, alunos da Escola Major Guapindaia visitaram o local. Pertencentes a uma geração acostumada a registrar o dia a dia por meio de celulares, eles nem imaginam as dificuldades enfrentadas pelos entusiastas da época.

“Acho interessante para nós e para as próximas gerações vermos o quanto era difícil para eles nessa época. Quanta gente morreu para construir Porto Velho como a gente conhece hoje. Era uma outra época e acho muito importante não deixarmos isso ser esquecido”, declarou a estudante do 3º ano do ensino médio, Regina Cidade.

A exposição “História de Porto Velho em Fotografias de Vídeos” segue até o próximo sábado (7), na Biblioteca Francisco Meirelles, no Centro, das 8h30 às 21h. A entrada é gratuita.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO