HOMENAGEMRua do Conjunto 22 de Dezembro homenageia antigo morador Raimundo Cleomenes

Rua interliga a avenida Calama com a rua Paulo Macalão

A rua que interliga a avenida Calama à rua Paulo Macalão, no Conjunto 22 de Dezembro, passa a ser denominada de rua Raimundo Cleomenes de Lima, em homenagem aos serviços prestados pelo ilustre morador, um dos mais antigos residentes da região.

O prefeito Hildon Chaves sancionou a Lei nº 3. 089, de 19 de setembro de 2023, após ser aprovado pela Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 4537/2023, de autoria do vereador Aleks Palitot.

PRAÇA

Outra mudança é que a praça do Conjunto 22 de Dezembro, que fica localizada também na rua Raimundo Cleomenes de Lima, passa a ser denominada Praça Maria Rita de Cássia Costa de Mendonça, em homenagem a uma das primeiras moradoras do bairro.

A alteração ocorre após a Câmara Municipal aprovar o Projeto de Lei nº 4538/2023, de autoria do vereador Aleks Palitot, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves sancionou a Lei nº 3.090, de 19 de setembro de 2023.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO