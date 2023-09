HOMENAGEMTreinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto é homenageada com Comenda Madeira-Mamoré

Honraria é em reconhecimento ao trabalho pelo desenvolvimento do esporte em Porto Velho

Em reconhecimento ao olhar atencioso e serviços prestados em prol do desenvolvimento do esporte em Porto Velho, a Prefeitura homenageou com a entrega da Distinção Honorífica Madeira-Mamoré à treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, Camila Ferezin. A honraria foi entregue durante a apresentação das atletas da seleção na abertura das comemorações de aniversário da capital de sexta-feira (29), na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

“Quero agradecer esta cidade que sempre nos recebe tão bem por esta linda homenagem. É muito especial estar aqui novamente e poder trazer a seleção que vai competir nas Olimpíadas de 2024 para incentivar as crianças daqui. Contem com a gente para desenvolver a ginástica em Rondônia”, disse a treinadora Camila Ferezin.

A Comenda Madeira-Mamoré é a mais alta honraria instituída para homenagear as pessoas que trabalham com amor e dedicação pelo município de Porto Velho. E foi dedicada à treinadora pelo seu trabalho no incentivo ao desenvolvimento do esporte na capital.

No ano passado, Camila coordenou um curso de Capacitação de Ginástica Rítmica a 60 alunas do programa Talentos do Futuro, que foi promovido gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semes). Através deste curso, as jovens atletas porto-velhenses tiveram reconhecimento em competições em nível nacional.

“A seleção está em momento de auge da modalidade no Brasil, e a treinadora já está indo para sua 5ª Olimpíada, e mesmo assim, elas são sempre muito atenciosas com as ginastas da nossa cidade. Foi por isso o reconhecimento do Prefeito Hildon Chaves com a entrega da honraria. Através do nosso contato com a equipe da Seleção Olímpica, vamos oportunizar também que três alunas do Talentos do Futuro treinem uma semana com a seleção brasileira de ginástica rítmica em Aracajú (SE)”, disse a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

A Seleção Brasileira ganhou destaque nos últimos meses, e pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo da modalidade, e foram quatro: as meninas do Brasil ficaram com o ouro na prova mista, prata no cinco arcos, bronze no individual geral, além do bronze individual de Bárbara Domingos na fita.

E em sua conquista mais recente, o conjunto do Brasil de ginástica rítmica conquistou e garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris, realizadas em agosto em Valência, na Espanha. As brasileiras terminaram na sexta posição do geral, dentro da zona de classificação para os Jogos de 2024.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO