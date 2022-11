Hora das contas: o que cada seleção precisa na segunda rodada da Copa

Depois de encantar a todos na primeira rodada da Copa do Mundo, a Inglaterra encarou um valente time dos Estados Unidos nesta sexta-feira, no estádio Al Bayt, e não conseguiu sair do 0 a 0.

Os comandados de Gareth Southgate golearam o Irã por 6 a 2 no primeiro embate, enquanto o adversário tinha empatado por 1 a 1 com Gales. No encontro entre ambos, porém, as forças se equivaleram.

O primeiro tempo mostrou duas vezes com bastante intensidade na marcação e buscando acelerar as jogadas sempre que tinham a posse de bola. No placar de chances, duas para cada: Kane e Mount ameaçaram pelos ingleses, enquanto McKinnie e Pulisic chegaram per do gol do outro lado.

A etapa final foi melhor para os americanos em um primeiro momento. Com boa atuação do meio-campo, o tempo conseguiu afastar a Inglaterra para trás e criou volume de jogo. Chegaram a ser cinco escanteios seguidos, mas nenhum com uma finalização de qualidade.

Os técnicos buscaram mudanças com as substituições, mas as defesas seguiram sobressaindo nas disputas individuais com os respectivos ataques. Os ingleses, com quatro pontos, lideram o Grupo B. O Irã é o segundo, com três, enquanto os EUA têm dois. O quarto, mas ainda com chance, é Gales, que tem apenas um ponto conquistado.

Raphinha: ‘Já temos dança ensaiada para dez gols’ Leia Também: No Dia do Idoso, médica dá dicas de como melhorar a qualidade do sono Momento-chave Aos 33 minutos, Pulisic recebeu pelo lado esquerdo e ajeitou para bater. O atacante teve tempo de cortar para o pé esquerdo e soltou a bomba, mas a bola acabou indo direto no travessão de Pickford. Foi a melhor chance de gol de todo o jogo, mas os ingleses respiraram aliviados. Número Esse foi o quinto 0 a 0 da Copa do Mundo FIFA-2022 até o momento na fase de grupos. O recorde histórico é de sete empates sem gols em disputas do principal torneio do mundo. craque do jogo Ninguém fez gol no confronto que encerro o cronograma de atividades da Copa-2022 nesta sexta-feira. Mas quem mais passou perto de balançar as redes foi Christian Pulisic. O camisa 10 norte-americano acertou uma bola na trave e levou para casa o BUDWEISER PLAYER OF THE MATCH.

Fonte: Agência Esporte