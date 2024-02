HORÓSCOPO DO SEXO 2024: VEJA AS PREVISÕES DE CADA SIGNO EM FEVEREIRO

Intensidade, transformação e libido em alta marcarão o clima do amor e do sexo entre os casais em boa parte do mês de fevereiro. Isso porque ao ingressarem em Aquário, Vênus e Marte passarão por Plutão, ganhando essa energia. Porém, o encontro entre esses dois planetas, responsáveis pela atração e desejo sexual, só acontecerá no dia 22/2, fazendo o clima esquentar entre os casais.

Antes disso, na semana que antecede o Carnaval, apesar de ainda estar recatada em Capricórnio, Vênus fará um belo aspecto com Urano, no dia 7/2. O clima será de romance, pois as pessoas estarão mais abertas ao flerte, já no aquecimento das festas carnavalescas. Esse aspecto favorece ainda uma renovação para os relacionamentos que estavam sem graça. Serão beneficiados por essa energia os signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Veja também

MARTE EM AQUÁRIO: O PRAZER ESTÁ NO IMPREVISTO

No dia 13/2, Marte deixará Capricórnio. Instintos sexuais estão sob controle e o prazer está em explorar lentamente o corpo do parceiro com o qual já se tem uma intimidade. Ao entrar em Aquário, a sexualidade ganha asas, ficando mais livre e espontânea.

Nesse signo, o prazer está no sexo sem compromisso e planejamento. Quanto mais inesperado foi o encontro e inusitado for o contexto, maior será o prazer entre os pares. Uma dose de loucura e ousadia promete apimentar muito os encontros sexuais.

22/2: MARTE E VÊNUS JUNTOS

O grande encontro entre esses dois significadores de libido e atração será no dia 22/2, no grau 6º do signo de Aquário. Isso favorece muito os signos de ar, como aquarianos, geminianos e librianos, que devem ser abençoados por essa energia. Nossas escolhas e desejos estão alinhados, atraímos quem desperta o nosso tesão. Mira-se a pessoa certa.

Fotos: Reprodução

ÁRIES

A partir do dia 13/2, o sexo do ariano promete fica bem intenso e movimentado. Tenha um pouco de cautela por volta dos dias 12 e 18/2 para não se mostrar muito agressivo na cama, assustando o parceiro.

Procure controlar seus instintos e evitar problemas. Na última semana do mês, a sua empolgação continuará em alta, o que pode ser delicado para quem tem uma relação estável, pois poderá se envolver com uma terceira pessoa.

Dias: 2, 11 e 19

TOURO

A vida afetiva e sexual do taurino ficará agitada enquanto Vênus estiver em Capricórnio. Você estará disposto a ampliar o seu repertório sexual, se aventurando mais na cama. Isso favorece mais aqueles que têm um parceiro estável, pois se sentirão mais à vontade para viver novas experiências. O final do mês tende a favorecer os solteiros, que só ficarão sozinhos se desejarem. O seu desafio será fazer boas escolhas

Dias: 7 e 15.

GÊMEOS

Um mês para viver intensamente a sua sexualidade, não só na cama, mas o que lhe move, o que lhe desperta arrepios, quem toca de fato a sua alma. Explore o seu corpo, descubra as partes que atiçam os seus desejos. Quem sabe viver a intimidade de forma mais lenta, entendendo seus sentimentos, pode ser uma experiência transcendental para você. A entrada de Vênus e Marte em Aquário possibilitará que ponha na prática as suas descobertas.

Dias: 16, 18 e 28.

CÂNCER

O canceriano poderá viver um descompasso com o parceiro na cama, em especial na primeira parte do mês. Isso porque o outro estará querendo viver a sexualidade de forma mais instintiva e você desejará conexão, alguém leve ao seu lado para entrar no clima. Acertado os pontos, após o dia 13/2, você tende a mergulhar nessa área de forma prazerosa e satisfatória.

Dias: 2, 11 e 19.

LEÃO

O leonino terá que se desdobrar para dar conta da sua vida afetiva e sexual, juntamente com as suas obrigações diárias. Na primeira quinzena do mês, procure abrir um espaço na agenda para a sua vida pessoal, quem sabe a saída seja o sexo com horário marcado. Se não conseguir ter esse equilíbrio, na segunda parte do mês uma crise pode se instalar nas suas relações e uma pessoa bacana sair da sua vida.

Dias: 2, 11 e 19.

VIRGEM

A primeira parte do mês estará tranquila e dominada para os virginianos. Aproveite para descansar e se divertir entre os lençóis com quem estiver ao seu lado. As suas mãos são poderosas, use a abuse delas para atiçar desejo do outro com massagens afrodisíacas. Quem está sem um parceiro, agora é o momento de atrair pessoas interessantes. A partir do dia 13/2, a energia mudará e as obrigações trazem você de novo para realidade.

Dias: 7 e 15.

LIBRA

Por mais que você goste de jogar charme para o mundo, a primeira quinzena tende a ser mais introspectiva, favorecendo os relacionamentos estáveis. Com a entrada de Vênus em Aquário, o clima fica do jeito que você gosta, leve e cheio de contatinhos, animando aqueles que andavam avulsos e chateados. Porém, lá pelo final do mês, esse comportamento descompromissado poderá afastar pessoas com quem você tem uma boa química na cama.

Dias: 16, 18 e 28.

ESCORPIÃO

O mês será intenso para o escorpiano, em especial entre os dias 10 e 20, quando Vênus e Marte estarão circulando pelo seu regente Plutão. Nesses dias você sentirá necessidade de aprofundar suas relações, porém, cuidado para não fazer muitas exigências a quem está ao seu lado. Isso pode gerar mais tensão do que bons momentos. Aproveite que a libido estará em alta para fazer amor e não guerra. Com a passagem do Sol para Peixes, em 19/2, a energia começa a ficar mais leve e divertida.

Dias: 2, 11 e 19.

SAGITÁRIO

Concentre a sua energia nas pequenas delicadezas do dia a dia se quiser ter uma noite intensa de sexo. A dica é começar o processo de sedução bem antes de chegar na cama. Se aproxime do outro pela comunicação, inicie com uma mensagem de bom dia, uma gentileza, um elogio inusitado e, por fim, com mensagens mais ousadas. Mais para o final do mês, entre 19 e 29/2, cuidado para não se envolver em mais de uma história romântica — quem tudo quer, nada tem.

Dias: 2, 11 e 19.

CAPRICÓRNIO

O período em que Vênus e Marte estiverem em seu signo promete ser bem agitado, com a energia sexual em alta. Aproveite para aprofundar sua relação com quem está ao seu lado. Quem está sozinho tende a atrair muitos pretendentes. Por isso faça a sua parte, circule mais, invista em aplicativos de relacionamentos e ative contatinhos esquecidos. Porém, fique alerta na última semana do mês, pois o desejo por novidades pode fazê-lo entrar em relacionamentos casuais.

Dias: 7 e 15.

AQUÁRIO



Sim, você está exalando sexualidade e atraindo olhares, o que deve aumentar com a entrada de Vênus e Marte em seu signo na segunda metade do mês. Pois é nesse período que você também entrará nesse clima de curtição. Com a libido em alta, a tendência é que busque experiências diferentes, o que, no seu caso, pode ser envolver-se mais emocionalmente com seus parceiros sexuais. Em especial entre os dias 12 e 18/2, seja mais paciente com seus parceiros na hora do sexo, procurem acertar o que é permitido entre os lençóis.

Dias: 16, 18 e 28.

PEIXES

Até que o Sol entre em seu signo, no dia 19/2, poderá se sentir um pouco carente, procurando histórias para suprir esse sentimento. Com isso, poderá confundir o que sente em relação às pessoas à sua volta. Uma amizade pode evoluir para o sexo casual e não para uma relação como você deseja. Aproveite a entrada de Vênus e Marte em Aquário para rever as necessidades de sua alma.

Dias: 2, 11 e 19.

BLOGDOZACA

Compartilhe isso:

Publicar