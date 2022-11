Hospital de Base reforça salas cirúrgicas e realiza mais de 700 cirurgias por mês 

Inovando em agilidade e economicidade, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia vai iniciar nesta terça-feira, 22, a implantação da prova prática digital para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. A ação faz parte do Projeto de Modernização do processo de Formação de Condutores da Autarquia, iniciado em 2020.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida explica que a implantação da prova teórica eletrônica, com uso de tablets como ferramenta tecnológica para obtenção CNH, foi o primeiro passo para modernização.

“Em 2022, o Detran Rondônia implantou em todas as unidades do Estado, a prova teórica eletrônica. Com essa tecnologia, o candidato pode ter acesso ao resultado imediatamente após a realização do exame. “Nós temos a CNH mais rápida do Brasil, e agora temos o processo de 1ª habilitação mais rápido também”, destacou o diretor.

A diretora Técnica de Habilitação e Medicina do Trânsito – Dthmet, Aline Lima Pinto comemora mais uma inovação em 2022, com a implantação da prova prática digital.

“Com a prova prática digital, o Detran Rondônia garante ao processo de aquisição da CNH maior segurança e agilidade, visto que o candidato na hora da prova terá sua biometria e foto registrada em sistema, além disso, a eliminação completa do papel ao processo de formação, pois os examinadores passam as lançar faltas e os resultados, diretamente no sistema por meio de tablets, possibilitando assim, a emissão no mesmo dia”, assegurou Aline Lima Pinto.

A diretora da Dthmet destaca ainda que, o exame teórico e prático digital traz economia ao órgão, nos gastos com papel, impressoras, toners e demais insumos e recursos administrativos, bem como dá maior celeridade ao processo da 1ª CNH.

O controlador Regional de Trânsito, Francisco Carlos da Silva Nascimento acrescenta que, o próximo passo é implantar a filmagem dos exames teóricos e práticos, de forma, a garantir maior lisura ao processo e tornar disponível aos candidatos, maiores meios de questionamento dos resultados, por meio de recurso administrativo à Controladoria Regional de Trânsito – CRT.

“Com a prova prática digital, o Centro de Formação de Condutores – CFC poderá incluir o candidato, até meia hora antes de iniciar a prova, é uma praticidade, com toda a celeridade e segurança ainda maior, por meio do uso da coleta biométrica e foto do candidato no processo”, ressaltou o controlador Regional de Trânsito.

Fonte: Governo RO