Hospital de Campanha da Marinha inicia atendimentos em São Sebastião

O Hospital de Campanha do Corpo de Fuzileiros Navais (HCamp) iniciou, na tarde desta sexta-feira (24), o atendimento à população de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A cidade foi uma das mais atingidas pelos temporais da última semana, que deixaram mais de 50 mortos e milhares de desabrigados e desalojados.

A estrutura foi transportada pelo maior navio da Marinha do Brasil, o Atlântico, que chegou na quinta-feira (23) à cidade com uma equipe multidisciplinar dos Fuzileiros Navais, equipamentos, maquinários e materiais que serão utilizados em apoio humanitário à comunidade.

O hospital conta com 300 leitos de capacidade, sendo que 30 foram preparados durante o trajeto do Rio de Janeiro a São Sebastião. Segundo a Marinha, o HCamp estará aberto ao público diariamente, das 8h às 18h, e sua estrutura inclui consultórios de clínica geral e pediatria, um leito de serviço de estabilização do paciente e seis leitos enfermaria/curativos.

O Grupamento Operativo dos Fuzileiros Navais de Apoio à Defesa Civil (ApDefCiv), que vai apoiar a cidade paulista, conta com integrantes que já atuaram em catástrofes naturais e nas missões de paz no Haiti e no Líbano. Ao todo, são 180 fuzileiros e 18 viaturas. Entre os veículos estão sete caminhões, quatro viaturas com tração 4×4, duas ambulâncias, duas retroescavadeiras e uma viatura do tipo Bobcat.

Segundo a Marinha, desde 2011, após os deslizamentos de terra ocorridos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) mantém o ApDefCiv em condições de pronto emprego entre dezembro a março, caso haja necessidade de cooperar com órgãos de defesa civil.