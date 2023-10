Hospital de Novo Horizonte do Oeste será reformado

O Hospital Municipal de Novo Horizonte do Oeste passará por uma ampla reforma, com foco especial em melhorias em sua estrutura. A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), foi a responsável por viabilizar a verba, que totaliza R$ 793.746,94. Na terça-feira (24), a deputada fez o comunicado oficial ao secretário municipal de Saúde, Gilmar da Silva, e ao diretor do hospital, Dhonatan, informando sobre o empenho do recurso pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Em agosto deste ano, durante um evento voltado à saúde no município, promovido pela prefeitura, Lebrinha anunciou para a população que o recurso para a reforma do hospital já estava garantido, e expressou satisfação com o resultado de outros investimentos realizados. ‘

’O secretário Gilmar e o diretor Dhonatan são nossos parceiros de desenvolvimento, e fico muito honrada em investir aqui, mais uma vez, e contar com a dedicação e o trabalho dessa gestão. Investimento que estamos fazendo para transformar a vida das pessoas’’, destacou.

Atuação garantiu recursos federais para a saúde

Outras conquistas, frutos de recursos federais, chegaram ao município por meio do trabalho da deputada Lebrinha. Em parceria com o deputado federal Lebrão foi possível além da reforma do hospital, a aquisição de equipamentos para a realização de exames de glicose glicada, o desbloqueio de mais de R$ 200 mil em recursos federais, bem como verbas destinadas ao centro cirúrgico e à compra de equipamentos médicos.

