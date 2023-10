Hospital em Gaza recebe aviso de Israel para evaquação

undefined Hospital de Al-Quds, na cidade de Tel al-Hawa

Forças de ataque de Israel teriam ordenado a evacuação do hospital de Al-Quds, localizado na cidade de Tel al-Hawa, no domingo, de acordo com informações divulgadas pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, que é o braço da Cruz Vermelha na Palestina.

Uma repórter da TV Al Jazeera relatou que, embora bombardeios tenham sido registrados nas proximidades do hospital, a unidade de saúde não foi diretamente atingida no momento. Isso, no entanto, gerou apreensão devido à presença de mais de 400 pacientes no local, muitos dos quais estão em tratamento intensivo.

O incidente ocorre após a queda de um míssil no Hospital Árabe Al-Ahli em 17 de outubro, que resultou na morte de mais de 400 pessoas, de acordo com informações das autoridades palestinas. Tanto Israel quanto o grupo Hamas trocam acusações sobre a responsabilidade pelo ataque, e nenhum dos lados assumiu a autoria.

A região tem sido palco de intensos conflitos, com mais de 9 mil pessoas mortas desde o início da guerra em 7 de outubro. A maior parte das vítimas, aproximadamente 8 mil, está do lado palestino, enquanto do lado israelense, cerca de 1,4 mil pessoas foram mortas. A situação permanece tensa, com esforços internacionais em andamento para buscar uma solução pacífica para o conflito.

Fonte: Internacional