Hospital Infantil Cosme e Damião recebe ação recreativa para pacientes em alusão à semana da criança 

Depois de promover nos dias 30 de setembro e 1º de outubro 1.225 atendimentos diversos para os moradores de Jaru, o programa estadual Rondônia Cidadã segue para a 64ª edição no próximo fim de semana no município de Campo Novo de Rondônia, que fica distante cerca de 306 quilômetros de Porto Velho. Os mais de 30 serviços essenciais que serão ofertados na ação itinerante do Governo do Estado, entre emissão de documentos, orientações jurídicas, atendimento com nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, cadastro no programa Geração Emprego, lazer e diversão para as crianças, entre outros, estarão disponíveis aos mais de 14 mil habitantes do município no próximo sábado (14), das 8h às 16h, e no domingo (15), das 8h às 12h, na Escola Estadual 15 de Outubro, localizada na avenida Costa e Silva, 1853, Setor 04.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que são mais de 30 serviços ofertados pelo Governo do Estado e as pessoas podem ser atendidas com vários outros no mesmo dia e local. “Este é um programa que tem garantido cidadania a várias pessoas e nossa meta é levar estes serviços aos 52 municípios do Estado. Com esta edição chegaremos aos 39 municípios contemplados com esta ação”, disse.

O programa executado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras já realizou mais de 57 mil atendimentos em diversas áreas desde sua criação em 2019 como Projeto Seas Cidadã.

Além das edições nas escolas, o Rondônia Cidadã teve uma edição especial em Porto Velho destinada à pessoas com prioridades, como idosos, gestantes, obesos, deficientes e autistas, no dia 23 de setembro, quando foram registrados 945 atendimentos. Outra edição aconteceu na última quinta-feira (5), tendo como público-alvo pessoas que cumprem pena em liberdade e são atendidas pela na Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda). Na ocasião foram feitos 413 atendimentos.

MAMÃE CHAGUEI

Cadastro no programa estadual Mamãe Cheguei, que faz parte da maioria das edições do Rondônia Cidadã, também será ofertado em Campo Novo de Rondônia. O programa consiste na distribuição de kit enxoval para gestantes, contendo 21 itens necessários para o recém-nascido. Entre os critérios para a gestante ser beneficiada, estão o Cadastro Único – CadÚnico e a realização do pré-natal na rede de saúde pública.

Até o dia 9 deste mês, pelo menos 12.572 kits já tinham sido entregues em todo o Estado. Em Jaru foram oito contempladas no Rondônia Cidadã, totalizando 507, de 2020 até agora. No mesmo período foram entregues 123 para gestantes de Campo Novo.

Lista de serviços que serão levados a Campo Novo de Rondônia.

Fonte: Governo RO