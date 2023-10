Hospital Regional de Cacoal recebe 36 equipamentos respiratórios de ventilação mecânica

Com o objetivo de auxiliar no suporte de equipamentos respiratórios hospitalares para pacientes, o Governo de Rondônia realizou o investimento de R$ 1,8 milhões na aquisição de 36 equipamentos de ventilação mecânica para o Hospital Regional Cacoal.

Conforme destacado pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, os ventiladores mecânicos são importantes equipamentos na área de urgência e emergência, auxiliam na entrada e na saída de ar nos pulmões. Muitos pacientes em internação podem possuir insuficiência respiratória e necessitam de um ventilador mecânico para ajudar na respiração.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca sobre os investimentos nas unidades. “O Governo de Rondônia reforça as ações voltadas para melhorias dos hospitais, tanto em equipamentos quanto em infraestrutura, com o objetivo de desenvolver e levar a saúde para todos que necessitam”, diz.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, enfatiza sobre a importância dos equipamentos hospitalares. “Nosso objetivo é fornecer assistência necessária para que as unidades consigam atender as demandas da população, oferecendo uma saúde com acesso e qualidade. O investimento desses equipamentos foi um empenho da direção do Hospital juntamente com recurso da Sesau”, afirma.

SERVIÇO

O Hospital Regional de Cacoal realiza mensalmente em média de 9 mil atendimentos nas áreas de consultas, exames e cirurgias. Só neste ano de 2023, de janeiro a setembro, o HRC realizou 5.017 procedimentos cirúrgicos.

“É um aparelho de extrema importância para o suporte de vida do paciente grave, visto que o equipamento auxilia diretamente no processo respiratório”, destaca a diretora da unidade, Solange Tavares.

Fonte: Governo RO