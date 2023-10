HUBCRIEProfissionais da saúde participam de aula inaugural do curso sobre imunobiológicos especiais

A Semura precisou ampliar o número de vagas para atender a grande procura pela capacitação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, na última terça-feira (17), a aula inaugural do curso HubCrie, projeto desenvolvido para oferecer aos profissionais de saúde da atenção básica, qualificação sobre as vacinas e demais imunobiológicos especiais disponíveis nos Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie).

Porto Velho é a única capital da região Norte a receber o projeto HubCrie, criado pelo Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS) com objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde e da população em geral sobre os Cries, além de fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse serviço.

De acordo com a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa e tutora do Projeto HubCrie em Porto Velho, Elizeth Gomes, “o curso foi aberto para 60 vagas destinadas aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mas devido a grande procura dos profissionais tivemos que ampliar a oferta para atender a demanda, isso mostra a importância de trabalharmos com esse tema”.

O curso é online e gratuito, dividido em quatro módulos, com previsão de encerramento em dezembro. Ao final da capacitação, será emitido um certificado de conclusão.

Ana Maria Santos, técnica de enfermagem que atua na sala de vacina da USF Renato Medeiros, é uma das inscritas. Ela conta que se inscreveu para o projeto depois de não conseguir atender um paciente com imunodeficiência, usuário de vacinas especiais.

“O paciente veio de outro estado, com uma indicação médica que eu desconhecia. Tenho muita experiência com imunização de rotina, mas aquele conhecimento eu não tinha e foi aí que decidi pelo curso. Servidor com conhecimento atende muito melhor o usuário, está mais capacitado para ajudar”, ressalta a técnica de enfermagem.

O presidente do Ipads e coordenador do curso HubCrie, Thiago Lavras, veio de Campinas para participar da aula inaugural. Ele enfatiza a importância da ampliação do conhecimento sobre os imunobiológicos especiais em Porto Velho, principalmente devido às especificações geográficas do município.

“Porto Velho tem características muito interessantes do ponto de vista da distribuição dos distritos, da distância, de toda parte logística e desafios para fazer a execução e garantir o direito das pessoas à imunização. Acho que esse é um fator que vai colaborar muito pra gente valorizar a importância da formação. Esse procura acima do esperado revela que as pessoas têm desejo de informação e que o município se preocupa em oferecer conhecimento. A expectativa é que a gente consiga desenvolver bons projetos e que impacte no usuário final, que é nossa grande intenção”.

Eliana Pasini, secretária da Semusa, foi a responsável em trazer o HubCrie para Porto Velho, através de diálogos com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais (Conasems), apoiador do projeto. “A capacitação profissional é uma das grandes metas dessa gestão. Temos concentrado esforços em proporcionar conhecimento para nossos servidores, pois a cada dia a tecnologia muda, são lançados medicamentos e novos procedimentos e os servidores precisam acompanhar com qualidade técnica, pois quem ganha com isso é o usuário do SUS, que recebe um atendimento digno e assertivo”, finalizou Pasini.

O que é Crie?

O Crie (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais) é um serviço do SUS dedicado à imunização gratuita de pessoas que apresentam mais risco de desenvolver formas graves de algumas doenças infecciosas. Oferecem estrutura e profissionais da saúde especialmente preparados para atender pacientes que vivem com doenças crônicas, doenças que afetam o sistema imunológico ou que fazem uso de medicações que diminuem a imunidade, bem como aqueles que moram ou têm contato próximo com esses grupos.

Onde Encontrar?

Rondônia conta com apenas um Crie, localizado em Porto Velho, sob a responsabilidade do Governo do Estado, através da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), localizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO