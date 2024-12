Hugo Moura, curte dia agarradinho com jornalista: ‘Prazeres da vida adulta’

Maria Clara Senra, de 35 anos, publicou em suas redes sociais, na última sexta-feira (13), um novo clique ao lado do namorado Hugo Moura, de 44 anos, ex-marido de Deborah Secco.

O casal vive um romance discreto desde julho deste ano, três meses após o anúncio do fim do casamento de 9 anos do diretor com a atriz. “Pequenos-grandes prazeres da vida adulta: botar filme pra revelar”, escreveu a jornalista, ao postar o clique.

Hugo claro, respondeu aos cliques com um comentário: “Casaldinho.” Os seguidores se encantaram com a foto: “Como pode serem tão lindos”, escreveram. “Rapaz de sorte”, comentou um. Confira o clique: