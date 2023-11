IBGE reduz previsão para a próxima safra de grãos por intempéries climáticas

A imprevisibilidade do clima no Brasil terá um impacto significativo na próxima safra do agronegócio. Estimativas recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) projetam uma queda de 2,8% na colheita de grãos, cereais e leguminosas em 2024, totalizando 308,5 milhões de toneladas, em comparação com os 317 milhões de toneladas deste ano.

Os cultivos de soja e milho serão os mais afetados, com uma redução esperada de 1,3% e 5,6% em relação aos números de 2023. Além disso, as áreas destinadas ao plantio dessas culturas também devem diminuir em 0,6% e 0,4%, respectivamente.

Carlos Alfredo Barradas, do IBGE, explicou que a principal razão para essa redução na produção é a imprevisibilidade climática. A transição do La Niña para o El Niño trouxe mudanças drásticas, com chuvas excessivas no Sul e seca no Norte e Nordeste, afetando também o Centro-Oeste, que é responsável por grande parte da produção nacional.

As altas temperaturas, o clima seco e a escassez de chuvas preocupam os produtores de soja. Esses fatores prejudicam a produção, mas podem ajudar nas margens de lucro na próxima safra, já que os preços, no mercado internacional iniciaram uma tendência de alta a partir destas previsões.