ICLEI AMAZÔNIADesafios e oportunidades das cidades amazônicas são debatidos no segundo dia do evento

Programação segue até quinta-feira (19), com debates e palestras de manhã e à tarde

Na manhã desta quarta-feira (18), segundo dia do 2º Encontro ICLEI Amazônia e do 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, eventos que ocorrem simultaneamente no Ifro da Calama, o painel inicial debateu os desafios e oportunidades das cidades amazônicas.

A discussão integrada abordou perspectivas nacionais, locais e multilaterais, voltadas para a construção de um modelo de cidade amazônica que seja adequado às demandas e necessidades dos territórios, de acordo com as peculiaridades de cada região.

Com a moderação de Bráulio Diaz, gerente de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul, o primeiro momento teve a contribuição do secretário de Meio Ambiente de Boa Vista (RR), Alexandre dos Santos, do prefeito da Província de Maynas, no Peru, German Vladimir Chong, da vice-alcaldesa de Gualaquiza, Equador, Chapaik Nelly Naikiai Mashutak, do técnico de Mudanças Climáticas do Departamento de Projetos, Cooperações e Mudanças Climáticas de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, Jose Mora, e do secretário de Meio Ambiente (Sema), de Porto Velho, Robson Damasceno, que fez a intervenção inicial, apresentando o programa Ecomorar+, desenvolvido pela prefeitura da capital.

“Porto Velho é cortada por 180 quilômetros de canais com cinco microbacias, com muitas ocupações irregulares em áreas de APP e o desafio é enorme. Como transformar a nossa cidade? Temos que promover a sustentabilidade através de obras de infraestrutura, sempre observando as pessoas e suas necessidades”, destacou.

No segundo momento desta manhã, o coordenador de programa de dinâmicas socioambientais e culturais do Instituto Sinch, Juan Felipe Ghul, o diretor do Departamento de Meio Ambiente Urbano do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Mauricio Guerra, a diretora regional da GCoM Américas TBC, Hélinah Cardoso, e o chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades, Antônio da Costa e Silva, debateram perspectivas nacionais.

Dando sequência aos debates, no segundo painel o tema foi o Desenvolvimento Econômico na região Amazônica centrado nas pessoas, sob a moderação do secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, com a apresentação dos estudos, planos e iniciativas de desenvolvimento econômico, sustentável e resiliente na Amazônia Legal, em colaboração com organizações atuantes na região e com foco na perspectiva do cidadão amazônico.

Os participantes, no primeiro momento, foram: a coordenadora da Rede de Cidades do BID, Maria Camila Uribe, o gerente de Projetos do Instituto Amazônia +21, Fernando Penedo, e o Ponto Focal do Gap Fund para América Latina e Caribe, Guillermo Piñones.

No segundo momento, participaram a diretora do Programa Transformação Urbana da Cooperação Técnica Brasil-Alemanha GIZ, Sarah Habersack, a diretora do Instituto Comida do Amanhã, Francine Xavier, a superintendente de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Valcélia Solidade e a coordenadora de Projetos do Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina (EKLA) da Fundação Konrad Adenauer (KAS), Anuska Soares.

No terceiro momento, debatendo as cidades amazônicas, o prefeito de Machu Picchu, no Peru, Elvis Lexin La Torre Uñacori, a Regidora de Huánuco, no Peru, Stefany Xiomara Alcedo Aparicio, a secretária de Planejamento de Rio Branco, Neiva Azevedo, e o diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Leandro Dill.

O 2º Encontro ICLEI Amazônia e o 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho seguem até quinta-feira (19), com debates e palestras de manhã e à tarde. Confira aqui a programação completa.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO