Ícone da causa palestina é detida por ‘incitação ao terrorismo’

Haim Schwarczenberg/https://schwarczenberg.com Ahed Tamimi já havia sido detida em 2017, aos 16 anos.

A ativista palestina Ahed Tamimi, de 22 anos, foi detida em Nabi Saleh por “incitação ao terrorismo”, de acordo com as forças israelenses. “Ahed Tamimi, suspeita de incitar a violência e atividades terroristas, foi detida na cidade de Nabi Saleh”, disse um porta-voz do Exército de Israel.

Tamimi foi detida durante uma operação militar israelense no norte da Cisjordânia que buscava prender suspeitos de terrorismo e incitação de ódio. As informações são da AFP.

A detenção da ativista se deve por uma suposta publicação no Instagram que pede o massacre de israelenses em todas as cidades da Cisjordânia, Hebron e Jenin. A mãe de Tamimi nega o envolvimento da filha na publicação: “Eles a acusam de ter publicado uma mensagem que incita a violência, mas Ahed não a escreveu”.

“Há dezenas de contas com a foto de Ahed, mas com as quais ela não tem qualquer vínculo. Quando Ahed tenta criar uma conta nas redes sociais, ela é bloqueada instantaneamente”, relatou.

Aos 14 anos, Tamimi foi filmada ao morder um soldado israelense para impedir a detenção de seu irmão mais novo, episódio que acabou tornando-a conhecida. Aos 16, foi detida por 8 meses após agredir soldados israelenses em sua casa. Atualmente, Tamimi é considerada um ícone de resistência para a população palestina por lutar contra a ocupação israelense na Cisjordânia.

Fonte: Internacional