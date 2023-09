Idaron alerta que período de semeadura da soja no Estado inicia nesta segunda-feira

O governo de Rondônia por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia – Idaron, alerta o produtor rural para o início do período de semeadura da soja no Estado para a safra 2023/2024. O período de plantio foi dividido em duas regiões, de acordo com a Portaria SDA/MAPA Nº 840, de 7 de julho de 2023.

Na Região I, que compreende os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena, o período começa dia 11 de setembro e se estende até 19 de dezembro. Na Região II, que envolve os demais municípios de Rondônia, a semeadura deve ser realizada de 16 de setembro a 24 de dezembro.

O gerente de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal, Jessé de Oliveira Júnior explicou que, a medida tem como base o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, instituído no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa, que estabelece as medidas fitossanitárias que devem ser adotadas por cada região do Brasil para a prevenção e controle da ferrugem asiática da soja.

“É importantíssimo que o produtor não inicie a semeadura antes do início do calendário, pois o respeito ao vazio sanitário é essencial para a contenção da ferrugem asiática. Não respeitar o calendário deve implicar na indesejável ocorrência de ferrugem na safra, o que pode comprometer a economia e a produtividade”, explicou.

O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres destacou que, o produtor que irá trabalhar com a cultura tem prazo até o dia 15 de dezembro para cadastrar a área que será cultivada. “O cadastro pode ser feito pela internet, no site da Idaron.

CADASTRO

O início do cadastro de áreas de cultivo e do período de semeadura da soja foram destacados pelo governador do Estado, Marcos Rocha. “O produtor rural deve estar atento aos prazos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, visto que a cultura da soja tem grande impacto na balança comercial de Rondônia”, lembrou.

Para o governador, o trabalho desenvolvido pelo Idaron de orientar o agricultor sobre as melhores práticas para o combate à ferrugem asiática, incluindo datas de plantio, não tem apenas aspecto fitossanitário, mas sobretudo, econômico e social, visto que protege um dos mais importantes nichos da agricultura do Estado.

CULTIVO EM RONDÔNIA

A área cultivada de soja, na região de Rondônia, a partir da safra 2011/2012, só aumentou. Na safra 2011/2012, as áreas cultivadas com soja eram de 107,6 mil hectares. Na última safra, 2022/2023/ esse número saltou para 544,1 mil hectares. Os cinco municípios com maior área cultivada com soja são: Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Vilhena, Porto Velho e Chupinguaia.

Fonte: Governo RO