Idaron divulga mudanças nas regras para cadastro e plantio da soja na safra 2023/24

Em constante inovação, o Estado de Rondônia demonstra compromisso com o fortalecimento da segurança pública, educação e qualidade de vida da população. As entregas e investimentos realizados durante o ano de 2023 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), refletem o empenho do Governo do Estado em proporcionar um ambiente mais seguro, educacional e eficiente para seus cidadãos.

O município de Guajará-Mirim, foi contemplado com a inauguração de um novo quartel do CBMRO, marcando um avanço na valorização dos profissionais de segurança na região. O empreendimento, dotado de instalações modernas, visa fortalecer as operações da tropa, promovendo mais qualidade e agilidade nos atendimentos prestados à população. Com foco no cumprimento das missões constitucionais da corporação, a nova sede surge como um marco para a eficiência dos serviços prestados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza a importância dos investimentos do Governo do Estado para melhor estruturar da segurança pública. “As ações garantem melhores estruturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar e isso reflete em avanços no atendimento à população. O Governo de Rondônia investe na estrutura, aprimoramento e valorização das forças de segurança pública. Com os investimentos, o governo reforça os serviços do Corpo de Bombeiros que desempenha um excelente trabalho na missão de salvar vidas e proteger a sociedade”, disse.

PROJETO BOMBEIRO MIRIM

Como fruto da parceria entre o Governo de Rondônia, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) e Ministério Público do Trabalho (MPT), foi entregue parcialmente o Complexo de Treinamento do Projeto Bombeiro Mirim Terezinha de Jesus Bayma Valle, em Rolim de Moura. Com um investimento de R$1.818.807,26 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e sete reais, vinte e seis centavos), provenientes do TRT e MPT, a obra representa um compromisso efetivo com a formação e educação da juventude, beneficiando não apenas os bombeiros mirins, mas toda a comunidade.

EXPANSÃO

O Governo de Rondônia entregou à população o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar em São Miguel do Guaporé. Iniciada em maio e finalizada em setembro deste ano, a construção, que contou com um investimento total de R$1.441.937,52 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais, cinquenta e dois centavos). O projeto, elaborado pela Seção de Projetos de Engenharia do CBMRO, teve R$1 milhão viabilizado por emenda parlamentar, enquanto o restante provém do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom).

REFORÇO NO ATENDIMENTO E MOBILIDADE

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou uma importante entrega para a educação e mobilidade no Estado. Dois ônibus escolares foram destinados aos Colégios Militares Dom Pedro II, beneficiando mais de 1.450 alunos em Porto Velho e Vilhena. Além disso, um micro-ônibus foi entregue para auxiliar no projeto Bombeiro Mirim em Guajará-Mirim, representando um investimento de R$ 379 mil, provenientes de emenda parlamentar.

INOVAÇÃO

Neste ano, também ocorreu a incorporação de 108 novos soldados temporários, três 2º tenentes e quatro aspirantes a oficial temporários do Corpo de Bombeiros. Esse aumento no quadro de pessoal fortaleceu os Grupamentos e Subgrupamentos de Bombeiro Militar, com parte dos oficiais sendo alocada em diretorias estratégicas.

INVESTIMENTOS

O Corpo de Bombeiros também recebeu um investimento expressivo, com a otimização da demanda. Em abril, foram investidos mais de R$ 440 mil em notebooks e mochilas, distribuídos para todos os quartéis do estado. Além disso, foram entregues quatro novas Unidades de Resgate ao Corpo de Bombeiros Militar, representando um investimento de mais de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), provenientes do Funesbom. As ambulâncias, do tipo B, são equipadas para o transporte de pacientes que necessitam de cuidados médicos de emergência.

SUPORTE ADMINISTRATIVO

O Projeto Bombeiro Mirim de Ariquemes foi agraciado com uma caminhonete e materiais administrativos. O veículo, adquirido por R$276.580,00 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais), fortalece as atividades administrativas, psicossociais e de acompanhamento familiar para 90 jovens envolvidos no projeto, sendo uma iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

OPERAÇÃO VERDE RONDÔNIA

A Operação Verde Rondônia (OVR) integra a operação Guardiões do Bioma do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal, focando na prevenção, repressão e investigação de queimadas e crimes ambientais. Atuando principalmente na Amazônia, Cerrado e Pantanal, a operação já apresenta impactos positivos, evidenciados pela redução do número de incêndios e maior efetividade nas ações preventivas.

TEMPO DE RESPOSTA

Com base no Plano Estratégico Rondônia 2019-2023, o Corpo de Bombeiros de Rondônia iniciou a Operação Tempo-Resposta, em busca de melhorar o tempo resposta em 20%. A implementação da Diária Especial de Reforço do Serviço Operacional (DERSO), permitiu o posicionamento estratégico de uma equipe de resgate, composta por dois bombeiros militares e uma Unidade de Resgate (UR), durante o horário estratégico de 06h às 14h, de segunda a sexta-feira.

DESTAQUE EM DESEMPENHO ESCOLAR

Com foco no aprimoramento do ensino e aprendizagem, o Colégio Militar Dom Pedro II alcançou resultados expressivos nos simulados de 2023. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio, Unidade I em Porto Velho, apresentaram um notável crescimento, elevando a média de pontuação de 300-400 para 500-600 pontos, superando outros colégios militares do estado.

Fonte: Governo RO