Idaron habilita mais um frigorífico de Rondônia no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal

A Educação Profissional de Rondônia foi destacada durante a 19ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia – SNCT, realizada recentemente em Brasília (DF) pelo Ministério da Educação. Também fez parte da programação, a 2ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que contou com a presença da presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep, Adir Josefa de Oliveira e a diretora da Escola Técnica Estadual – Etec, Sylvana Ventura.

O evento reuniu atividades como oficinas, apresentações culturais, palestras, mostra tecnológica e apresentações de trabalhos, com base nas novidades dessas áreas do conhecimento e teve a presença do ministro da Educação, Victor Godoy.

Na ocasião foram apresentadas abordagens acerca da importância da Educação Profissional, excepcionalmente no Estado de Rondônia, no que tange à profissionalização de muitos rondonienses e, consequentemente para a preparação ao mercado de trabalho.

Para o governador Marcos Rocha, a participação do Idep em um dos maiores eventos de ciência e tecnologia do País, representa a prioridade que o Governo de Rondônia vem proporcionando para avançar com as inovações necessárias, visando sempre a melhoria da educação profissional.

“Temos como uma das prioridades no nosso planejamento estratégico, o fortalecimento e ampliação da educação profissional”, frisou o governador, ressaltando que, a inauguração da sede do Idep e da Escola Técnica Estadual na sua gestão, bem como a aquisição de escolas móveis de ensino profissionalizante, traduzem essa preocupação em buscar o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.

Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a presença do Estado de Rondônia em um evento da magnitude da 19ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é de suma importância para que o órgão gestor da educação profissional desenvolva suas ações norteadas pelos últimos avanços da ciência e tecnologia.

“Trouxemos para Rondônia conhecimentos que podemos transformar em novas experiência aos nossos alunos”, enaltecendo a programação desenvolvida por dezenas de instituições, as quais apresentaram a educadores, estudantes, crianças e adolescentes importantes trabalhos, desde a área nuclear até a biodiversidade.

Fonte: Governo RO