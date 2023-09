Idep divulga resultado de processo seletivo da pós-graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep divulgou na terça-feira (5), o resultado do processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Especialização Lato Sensu em Educação Profissional e Tecnológica – DocentEPT, destinado aos portadores de diploma de qualquer área do conhecimento, com interesse em atuar na Educação Profissional e Tecnológica na Rede Estadual de Ensino. A pós-graduação teve 456 inscritos que concorreram a 100 vagas. A lista com os classificados está disponibilizada no link.

A pós-graduação vai ser ofertada gratuitamente graças à parceria entre o Idep e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – Setec/Mec. As aulas serão ministradas em formato à distância pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes. Mais informações sobre o curso estão disponíveis no edital.

Para o governador Marcos Rocha, com a pós-graduação, os participantes ficam habilitados para atuar na docência da educação profissionalizante. “Trata-se de um grande avanço para a educação profissional de Rondônia porque o Estado vai preparar um expressivo número de profissionais para participarem diretamente da construção do saber no ensino profissionalizante”, destacou.

Fonte: Governo RO