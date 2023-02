Idep e Prefeitura de Pimenta Bueno reforçam cursos profissionalizantes à população

Em razão da proximidade do Carnaval, período marcado pelo aumento do fluxo de veículos pelas rodovias federais e estaduais, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia orienta os condutores quanto à segurança viária, reforçando medidas que objetivam manter a segurança de todos que participam do trânsito, tais como pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira, explica que a Autarquia tem a missão de fiscalizar, regularizar e administrar o trânsito de veículos e capacitação de condutores, “garantindo assim, a segurança de motoristas e pedestres”, lembrou.

De acordo com dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest do Detran Rondônia, a desobediência à sinalização está em terceiro lugar na causa de sinistro, e a falta de atenção em primeiro lugar. Isto chama a atenção ao papel que cada um exerce no ambiente que está inserido, destacando a importância de trânsito mais seguro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca as ações realizadas pelo Detran, visando evitar que ocorram acidentes. “Todas as ações são importantes para se manter um trânsito seguro, sendo uma responsabilidade de todos. É necessário que cada motorista, motociclista, ciclista e pedestre tenham consciência da prudência nas ruas, visando evitar acidentes.

Seja em ruas com veículos menores ou rodovias com veículos de carga, ao dirigir, motoristas devem ter atenção à velocidade, à sinalização e à segurança de outros condutores, e assim evitar sinistros.

Conduzidor com segurança, implica em obedecer às regras, tais como:

Não fazer o uso de aparelho telefônico durante a direção;

Não ultrapassar os limites de velocidade;

Estar com a documentação própria e do veículo em dia; e

Fazer uso de cinto de segurança e capacete.

Pedestres:

Evitar o uso de celular enquanto caminham pelas vias;

Atravessar sempre na faixa de pedestre;

Não correr ao atravessar a rua;

Evitar sinalizar para transportes públicos no limite da calçada.

Paulo Higo reforça para a população que ações educativas e de fiscalização estão sendo executadas nos municípios rondonienses com objetivo de reduzir o número de sinistros de trânsito. “Com a mensagem, ‘no trânsito escolha a vida’, nossa equipe de agentes e educadores têm trabalhado em favor da vida, sensibilizando condutores quanto ao respeito para o Código de Trânsito Brasileiro – CTB ou retirando da direção veicular, motoristas imprudentes que insistem em beber e dirigir”, salientou.

PRÊMIO DESTAQUE SENATRAN

No que diz respeito à competência do Detran quanto à segurança viária, o diretor-geral do Detran esclarece que, “uma de nossas ações engloba o projeto piloto desenvolvido em parceria com a Senatran, que por meio dos dados estatísticos da Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, propõe o diagnóstico, sensibilização, confecção de projetos e captação de recursos aos municípios do Estado de Rondônia, com vistas à elaboração e execução de projetos sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana, promovendo assim, a gestão dessas políticas e formas para o financiamento mediante entidades financeiras, visando trazer eficiência no desenvolvimento do tráfego e, por consequência, reduzir mortes e sinistros de trânsito em Rondônia, tendo como parâmetro o Pnatrans”.

Com este projeto, o Detran Rondônia recebeu da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, o Prêmio Destaque Senatran, em dezembro de 2022.

Fonte: Governo RO