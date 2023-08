Idep encerra inscrições nesta segunda-feira para curso remoto de microempreendedor individual

Nesta quarta-feira, 23, ocorre o lançamento oficial do novo Portal da Transparência do Governo de Rondônia, com objetivo de disponibilizar de maneira clara e acessível os detalhes referentes à Administração Pública Estadual. Isso não só fortalecerá a prestação de contas, como também abrirá as portas para uma participação mais ativa por parte dos cidadãos. O evento acontecerá às 10h, no Teatro Guaporé.

Ao disponibilizar informações detalhadas sobre receitas, despesas, contratos, licitações, convênios, gastos com pessoal e outras ações governamentais, o portal proporciona aos cidadãos o acesso a dados relevantes, permitindo uma fiscalização mais ativa e uma participação mais consciente na construção de políticas públicas.

Para o governador Marcos Rocha, o lançamento do novo Portal da Transparência busca fortalecer os princípios democráticos e promover uma administração íntegra e responsável com os recursos públicos. “O acesso fácil às informações governamentais é um direito dos cidadãos e uma ferramenta essencial para o controle social. Estamos abrindo as portas para a população acompanhar de perto as ações e contribuir na construção de um Estado mais eficaz”, destacou.

Com a disponibilidade das informações em tempo real, a sociedade pode acompanhar de perto o destino dos recursos públicos e garantir que o Governo esteja atuando de forma íntegra e alinhada aos interesses da população. Além disso, a transparência também contribui para a prevenção à corrupção, tornando as práticas ilícitas mais passíveis de serem detectadas e punidas.

INFORMAÇÃO ACESSÍVEL E FACILIDADE



O novo portal é fácil de usar e acessível a todos, mesmo sem conhecimento técnico em finanças públicas. Nele, os cidadãos terão informações detalhadas sobre como os recursos são usados, apresentados em gráficos e tabelas, o que permite uma análise profunda das políticas públicas e seus resultados. A diretora de Transparência e Governo Aberto, Larissa Ananda afirmou que, “o novo portal é um projeto da Diretoria de Transparência e Governo Aberto, em parceria com várias secretarias. É uma conquista significativa para a transparência do Governo do Estado. Com informações e canais de comunicação acessíveis, buscamos promover a participação social e aprimorar a experiência do usuário. Estamos comprometidos em fortalecer a confiança da sociedade e garantir um ambiente mais transparente e colaborativo a todos”.

O novo Portal da Transparência do Governo de Rondônia já está disponível e pode ser acessado pelo endereço https://transparencia.ro.gov.br/

Fonte: Governo RO