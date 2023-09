Idep está com inscrições abertas até dia 15 para cursos de Panificação e Confeitaria, em Vale do Paraíso

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas até a próxima sexta – feira, 15, para cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, que está funcionando neste período, no município de Vale do Paraíso.

As inscrições podem ser realizadas no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual constam orientações gerais sobre os cursos de Pães Integrais, Pães Caseiros e Cupcakes. As aulas acontecerão de 18 a 22 de setembro, na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, que está estacionada na rua das Acácias ao lado do Centro de Referência de Assistência Social – Cras.

Para o governador Marcos Rocha, a descentralização da qualificação da mão de obra em todas as regiões do Estado está contribuindo para que Rondônia avance no que tange ao progresso econômico e ao desenvolvimento social. “Os cursos na área de panificação e confeitaria estão contribuindo para muitos alunos despertarem o espírito empreendedor”, reconheceu.

Todavia, não é apenas cursistas das escolas móveis que estão enxergando novas oportunidades no empreendedorismo. Luana Alves da Silva de 25 anos, que mora no bairro Conceição em Porto Velho, resolveu fazer o curso de Técnico em Administração na Etec – Escola Técnica Estadual – do Idep porque quer empreender. O marido é mecânico e tem uma oficina de motos na zona Sul da Capital, mas o casal planeja abrir uma churrascaria, na região onde mora.

“Tenho um filho de três anos e até hoje me dediquei em cuidar apenas das tarefas de casa”, conta a estudante que depois da oportunidade de se qualificar, resolveu investir na vida profissional e já sonha com um curso superior na área de gestão com o propósito de se tornar uma empreendedora de sucesso.

