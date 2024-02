Idep está com inscrições abertas até o dia 18 para cursos presenciais em Porto Velho

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro para cursos presenciais, no polo Flora Calheiros, na zona Leste de Porto Velho. As inscrições podem ser realizadas no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual constam as orientações gerais como o período das aulas.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Artesanato Manual – Fuxico; Boas Práticas de Fabricação – Merendeira; Auxiliar Administrativo; Tranças e Penteados, Oratória, Auxiliar Administrativo, Informática Aplicada ao Marketing; Marketing Digital e Espanhol Básico.

MERCADO DE TRABALHO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da qualificação da mão de obra é uma meta do Governo do Estado com objetivo de garantir a inserção do cidadão no mercado de trabalho. “Com a qualificação e conhecimento, o trabalhador tem mais chances de construir uma carreira de sucesso porque fica credenciado para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio”, destacou.

A aluna Joice Souza, 36 anos, que mora em Porto Velho, optou pelo empreendedorismo. Ela está fazendo os cursos ofertados pelo Idep no setor de beleza para ampliar os serviços que já realiza no seu estúdio, que fica na própria casa.

“Já fiz os cursos de designer de sobrancelhas e de tranças”, lembra a empreendedora, ressaltando que continuará se qualificando na instituição de ensino profissionalizante, pois, quer ter mais opções para ofertar à clientela e ao mesmo tempo aumentar o faturamento.

Fonte: Governo RO