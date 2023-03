Idep está com inscrições abertas para curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas em Porto Velho

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para o curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas, até a próxima quinta-feira,16.

As inscrições podem ser realizadas no link disponibilizado no site: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-gratuitos-na-escola-movel-de-maquinas-agricolas-em-porto-velho-ro-inscricoes-ate-16-03/ , no qual constam todas as informações necessárias para se inscrever.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas, que neste período está em Porto Velho, situada na sede do Idep, vem registrando uma grande receptividade pelos municípios por onde a mesma está passando, tendo em vista a vocação econômica do Estado.

“O agronegócio é base econômica rondoniense, é natural que esse segmento desperte o interesse dos profissionais que buscam novas oportunidades no setor produtivo”, destacou, lembrando que a gestão estadual conta com outras escolas técnicas móveis nas áreas de Panificação e Confeitaria; Imagem Pessoal, Piscicultura e Frigorifico.

Segundo a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventusa, as escolas técnicas itinerantes adquiridas pela gestão estadual para tornar mais acessível o ensino profissionalizante, funcionam por um determinado tempo em cada município, conforme a demanda do mercado local. “Nossa meta é fortalecer e expandir a educação profissional em todas regiões do Estado”, destacou.

Fonte: Governo RO