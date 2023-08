Idep está com inscrições abertas para cursos de Máquinas Agrícolas, em São Francisco do Guaporé até quarta-feira, 23

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas, situada no município de São Francisco do Guaporé. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual são disponibilizadas todas as informações necessárias para se inscrever.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Manutenção de Máquinas Agrícolas e Ajustador Mecânico. A idade mínima para participar é 18 anos, enquanto a escolaridade mínima é ensino fundamental incompleto.

Para o governador Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra em áreas ligadas ao agronegócio, viabiliza a oportunidade para o trabalhador crescer profissionalmente, em um segmento econômico, que vem registrando avanços. “Rondônia vem conquistando números animadores na sua economia, graças aos esforços que a gestão Estadual vem fazendo no fortalecimento do setor produtivo”, frisou, acrescentando que, preparar o cidadão para ocupar posto de trabalho integra essa estratégia do Governo.

O morador do Bairro Conceição, Márcio de Souza Leão, em Porto Velho, é um dos trabalhadores que estão aproveitando essa oportunidade de ascensão profissional. Aos 51 anos, voltou ao ambiente escolar no início deste ano para fazer o curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas, na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas. “Já estive em outros estados para buscar novos conhecimentos, mas tudo começou no Idep”, reconheceu.

