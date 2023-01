Idep está com inscrições abertas para cursos de panificação em Jaru, até o dia 24

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas até o dia 24 deste mês, para novos cursos na Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria.

Esta Unidade está funcionando na Praça do Capitão, localizada na Avenida Padre Adolfo Rohl em Jaru, ofertando os seguintes cursos: Pães Caseiros, Pães Artesanais e Pães Integrais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 deste mês, em links disponibilizados no Site da instituição de ensino profissionalizante.

Segundo o governador Marcos Rocha, além da escola técnica itinerante de Panificação e Confeitaria, a gestão Estadual conta com as unidades móveis de Máquinas Pesadas e Agrícolas; Piscicultura e Frigorífico e Imagem Pessoal.

“Fortalecer e expandir a educação profissional é uma das prioridades do Plano Estratégico da gestão Estadual e por isso estamos levando a qualificação de mão de obra, em todas as regiões do Estado, por meio das unidades executoras do Idep”, frisou o governador, adiantando que serão adquiridas mais unidades móveis para oferecer cursos profissionalizante em outras áreas.

A diretora da Escola Técnica Estadual – Etec do Idep, Sylvana Ventura, informou que, para se inscrever nos cursos de Panificação, o candidato deve ter 16 anos. “O critério de seleção é a ordem de inscrição, assegurando as vagas, portanto, os primeiros inscritos”, salientou a gestora escolar, ressaltando que, os participantes receberão certificado mediante a participação de todas atividades e avaliações.

