Idep está com inscrições abertas para cursos na Escola de Imagem Pessoal em Porto Velho, até dia 11

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para os cursos de Tranças, Automaquiagem e Massagem para os Pés, até sexta-feira (11). As aulas serão ministradas na Escola Móvel de Imagem Pessoal que está estacionada na sede do Idep, na Avenida Tiradentes, no Bairro Industrial, em Porto Velho. Para se inscrever o candidato pode acessar o site da instituição de ensino profissionalizante, no qual constam todas as informações.

Os interessados em frequentar o Curso de Tranças aprenderão técnicas de limpeza e diversos tipos de nós feitos nas mechas com uso de pomadas, pentes e acessórios para prender e embelezar os cabelos. Já a turma do curso de Automaquiagem vai adquirir conhecimentos para se aperfeiçoar na arte, aprendendo a utilização correta de cosméticos e tonalidades, dos cuidados diários com a pele, e como adequar a maquiagem para cada tipo de evento.

No curso de Massagem para os Pés são apresentadas técnicas de movimentos com uso de óleo ou cremes, que visam estimular os pontos das zonas de reflexo do corpo, capazes de estimular e equilibrar cada órgão do organismo, bem como estados emocionais desequilibrados. O procedimento visa aliviar dores e acalmar o estresse, trazendo bem-estar para o corpo e a mente.

MERCADO DE TRABALHO

Em franco crescimento, o setor de beleza atrai cada vez mais profissionais que estão se preparando para abraçar as oportunidades conforme as demandas do mercado de trabalho. A moradora do Residencial Morar Melhor, em Porto Velho, Jackeline Sandra Ferreira de Souza, fez o curso de Barbeiro no Idep e destacou a importância do aprendizado na sua carreira. “O que aprendi me ajuda muito em meu trabalho de trancista”, destacou.

Fonte: Governo RO