Idep está com inscrições abertas para cursos na Escola móvel, em Porto Velho até o dia 16

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 deste mês em links disponibilizados no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/ nos quais constam todas as informações necessárias. Serão ofertados os seguintes cursos: Ajustador Mecânico, Manutenção de Máquinas Agrícolas e Mecânica de Motores a Diesel.

Na avaliação do governador Marcos Rocha, a realização desses cursos em Porto Velho representa mais uma importante oportunidade na qualificação da mão de obra para estudantes da Capital. “Os participantes desses cursos, com certeza, vão fazer a diferença no mercado de trabalho, tendo em vista o alto conhecimento em áreas tão relevantes, inclusive o agronegócio, que é a mola propulsora da economia rondoniense”, destacou.

PROCEDIMENTOS

Quem frequentar o curso de Ajustador Mecânico fica credenciado para executar os processos de ajustagem mecânica com auxilio de instrumentos de mediação, interpretar desenho técnico, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

Já os cursistas do curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas serão capacitados para executar um plano de manutenção de motores agrícolas de ciclo diesel, planejar e interpretar plano de manutenção preventiva e corretiva de máquinas agrícolas. Os formandos do curso Mecânica de Motores a Diesel ficam habilitados para realizar, entre outros serviços; desmontagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel.

De acordo com a diretora da Etec – Escola Técnica Estadual do Idep, Sylvana Ventura, a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas estava no interior e contempla a Capital neste primeiro cronograma de cursos de 2023. “As escolas itinerantes de Panificação e Confeitaria; Piscicultura e Frigorífico e a de Imagem Pessoal continuam no interior”, informou a gestora escolar.

