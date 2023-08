Idep está com inscrições abertas para cursos presenciais em Porto Velho até o dia 17

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos presenciais no polo Orlando Freire, até quinta-feira (17). As inscrições podem ser realizadas no site da instituição de ensino profissionalizante, no qual constam todas as informações necessárias para se matricular.

Nesta nova programação, são ofertados os seguintes cursos: Contabilidade Escolar, Gestão de Vendas, Empreendedorismo, Oratória, Auxiliar Administrativo, Ética e Cidadania. Com cursos gratuitos nos formatos presencial, remoto e apostilado, o Idep está sendo uma enriquecedora experiência para muitos jovens que ingressam no mercado de trabalho, seja na busca do primeiro emprego, seja na descoberta da vocação profissional.

Para o aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Branco, em Porto Velho, Osvaldo Chama Dorado Filho, 17 anos, a instituição de ensino profissionalizante foi fundamental para identificar em que área profissional tem identificação e dom. “Quando fiz o curso de Assistente de Recursos Humanos no Idep, eu me encontrei. Sou capaz de realizar atividades que antes pensava que não conseguiria, como falar em público e ter controle emocional diante de uma situação de conflito”, lembrou o jovem que passou a sonhar com a carreira de psicólogo.

Fonte: Governo RO