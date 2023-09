Idep está com inscrições abertas para cursos remotos, até o dia 25

Com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e proporcionar conforto aos estudantes e servidores que integram o quadro pedagógico das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, realizou na quinta-feira (14), dois atos de entrega de obras de construção e reforma nas Escolas Janete Clair, em Ji-Paraná e Aurélio Buarque de Holanda, em Nova Brasilândia.

A Escola Janete Clair atende um total de 923 alunos da Educação Básica, matriculados nas etapas de ensino fundamental e médio, e possui em seu quadro pedagógico e administrativo; 48 servidores. Durante o ato de inauguração, a unidade recebeu a construção de um alambrado, vedação para a quadra poliesportiva e a pintura geral. No total, foram investidos R$ 167.094,80 (cento e sessenta e sete mil, noventa e quatro reais e oitenta centavos), recursos do Governo do Estado, por meio da Seduc.

Durante o ato de inauguração, a titular da Seduc, Ana Pacini ressaltou que, esta não é a primeira vez que o Estado realiza obras na unidade. “Entre 2020 e 2021 houve um investimento de R$ 243 mil com melhorias que envolveram troca de telhado, forro, piso e construção de salas de aula. No início deste ano, a escola recebeu também, a implantação do sistema de energia solar, com um investimento de R$ 330.261,00 (trezentos e trinta mil e duzentos e sessenta e um reais) e já está em execução a construção de mais três salas de aula, com um valor estimado de R$ 299 mil”, finalizou.

PRIORIDADE

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, melhorar a estrutura dos prédios escolares tem sido prioridade da gestão. “Isso reflete na melhoria da qualidade de ensino, por garantir mais conforto e segurança à comunidade escolar”, disse.

INVESTIMENTO

A escola Aurélio Buarque de Holanda, localizada em Nova Brasilândia, atende um total de 620 estudantes matriculados nas etapas de ensino fundamental e médio e possui em seu quadro pedagógico e administrativo, 45 servidores. A unidade escolar também recebeu durante ato solene de inauguração, um novo auditório, muro de arrimo e pintura geral. No total, foram investidos R$ 329.195,77 (trezentos e vinte e nove mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

