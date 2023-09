Idep está com inscrições abertas para cursos remotos até sexta-feira, 8

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos remotos, até o dia 8 de setembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante, no qual constam as orientações para os candidatos se inscreverem nos cursos de formação inicial, que variam de 20h a 60h, e de qualificação profissional, cuja carga horária é maior, 160h.

No cronograma de formação profissional são ofertados os seguintes cursos: Automaquiagem, Empreendedorismo e Auxiliar Administrativo. Já os de qualificação profissional são: Auxiliar de Escritório, Assistente de Recursos Humanos e Assistente Administrativo.

Para o governador Marcos Rocha, o ensino online do Idep tem um importante papel na estratégia da gestão estadual que visa levar ensino profissionalizante para todas as regiões do Estado. “Como a educação profissional é uma política pública no nosso Estado, o Governo de Rondônia expande a qualificação da mão de obra nos 52 municípios”, frisou.

Nas comunidades com difícil acesso à internet, são realizados cursos apostilados e por meio das escolas móveis. Mas, não são somente os que moram distante da zona Urbana que aproveitam a praticidade de estudar diante da tela, o Idep conta com um expressivo número de alunos nos seus cursos remotos em Porto Velho.

A moradora do Bairro Embratel, Ângela Maria de Oliveira, 42 anos, que fez o curso Ética e Postura Profissional no início deste semestre, tem uma avaliação positiva do conteúdo. “Foi muito produtivo poder contar com cursos profissionalizantes”, elogiou a consultora de vendas, que trabalha numa loja de produtos voltados para casa.

Fonte: Governo RO