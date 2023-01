Idep faz nova convocação de candidatos aprovados em processo seletivo

Com o objetivo de agilizar atendimentos acerca do Programa de Incentivo Tributário – PIT, a Coordenadoria de Indústria, Comércio e Agronegócio – Consic, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, informa o início de atendimentos via chat box no aplicativo de mensagens Telegram. O chat irá facilitar a comunicação sobre os processos de benefícios fiscais, um método que permitirá aos solicitantes terem mais celeridade e comodidade quanto aos serviços. Todas as dúvidas, solicitações e esclarecimentos deverão ser feitos pela plataforma, que funcionará de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30.

Segundo a Coordenadora da Consic, Mirna Bellis, este método é a primeira etapa do novo meio de coleta de demandas. “Estamos em um processo de elaboração de uma plataforma que será hospedada em um site, por onde também iremos receber demandas futuras. A ideia desse projeto é levar as ações do Governo até o empresário interessado nos empreendimentos quanto ao Incentivo Tributário, deixando claro que estamos de braços abertos para recebermos demandas”.

A importância deste tipo de facilitação é ressaltada pelo Governador de Rondônia, Marcos Rocha. “A realização de políticas como o Incentivo Tributário trazem novos negócios para Rondônia, promovendo a competitividade entre os empresários e a geração de novos empregos aos cidadãos rondonienses”, destacou.

Para utilizar este serviço da Consic, o interessado deve iniciar uma conversa com o atendente virtual no chat do Telegram a partir do LINK, direcionando suas dúvidas ou solicitações. Dentro do próprio chat haverá coleta dos dados do solicitante para dar continuidade ao atendimento.

Fonte: Governo RO