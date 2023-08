Idep inscreve para cursos voltados à segurança do trabalho, em Porto Velho

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas até quinta-feira (3), para cursos voltados à segurança no ambiente do trabalho. As aulas serão ministradas no polo Orlando Freire, em Porto Velho.

São ofertados neste cronograma os seguintes cursos: Gestão de Materiais e Logística; Norma Regulamentadora – NR 06 (Equipamento de Proteção Individual), Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos – NR 12, Trabalho em Altura – NR 18, Proteção Contra Incêndio NR 23 e Espaço Confinado – NR 33.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da instituição de ensino, no qual constam todas as informações como idade mínima para frequentar as aulas, grau de escolaridade e os documentos necessários para se matricular.

A qualificação da mão de obra ofertada pelo Governo de Rondônia, por meio do Idep, visa capacitar o estudante, conforme a demanda de mercado, seja para ter uma ascensão profissional dentro de uma empresa ou abrir o próprio negócio.

Graduada em Processos Gerenciais, Jucilene Francelino da Costa, de 32 anos, que mora no Bairro Socialista, em Porto Velho, optou em seguir a carreira dentro de uma organização e por isso está investindo no conhecimento nesse sentido. A cursista faz atualmente o Curso de Gestão de Materiais e Logística no Idep. “Quero aprimorar o meu currículo”, frisou.

Fonte: Governo RO