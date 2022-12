Idep oferece curso remoto de Comércio Internacional

Dos cursos remotos divulgados nesta semana pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep, a novidade é o de Comércio Internacional, que será ofertado pela primeira vez na Escola Técnica Estadual – Etec da instituição de ensino profissionalizante. A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira informou que a expansão da educação profissional integra o plano estratégico do Governo de Rondônia e à medida que o mercado de trabalho vai demandando mão de obra, novos cursos serão lançados.

“Precisamos inovar para educar com equidade”, diz a presidente sobre a proposta pedagógica de ofertar ensino profissionalizante a todos que precisam se qualificar para encarar os desafios do mundo do trabalho. “Um curso remoto de Comércio Internacional pode ser o primeiro passo de uma carreira promissora, para quem sonha com essa área”, avaliou.

O curso procura conhecer e aplicar as rotinas de procedimentos relativos ao comércio exterior. Dessa forma, o formando fica habilitado a identificar as tendências do mercado internacional, os fundamentos teóricos do comércio exterior, bem como o processo de globalização, taxa de câmbio e suas influências nas relações econômicas.

Com início marcado para o dia 6 de dezembro, o curso está previsto para terminar no dia 19 do mesmo mês. As inscrições podem ser feitas pelo site https://rondonia.ro.gov.br/idep/ no qual consta outras informações, a exemplo dos municípios contemplados pelo novo cronograma de ensino online do Idep.

Fonte: Governo RO