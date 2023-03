Idep oferece cursos de inglês e espanhol básico para Porto Velho

Entre os cursos presenciais do novo cronograma do Idep, cujas inscrições terminam nesta quinta – feira, 2, pelo link disponibilizado no site https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-presenciais-inscricoes-ate-02-03-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-sede-etec-pvh/, estão os de Inglês Básico e Espanhol Básico. Realizados na sede da Escola Técnica Estadual – Etec – localizada na Avenida Tiradentes, no Bairro Industrial em Porto Velho, os dois cursos integram o eixo de Desenvolvimento Educacional e Social da grade curricular da instituição de ensino profissionalizante. As aulas começam no dia 21 deste mês e terminam em 18 de maio.

Esses dois cursos são diferenciados porque contemplam a carreira de quem vai abraçar qualquer área profissional. Com a globalização da economia, ter no currículo um segundo ou terceiro idioma abre portas no mercado de trabalho, principalmente em grandes empresas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que ao tratar a educação profissional como política pública, ou seja, um benefício acessível a todo cidadão, a gestão estadual busca preparar o aluno para as oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho em constante transformação.

“Com os cursos de Inglês Básico e Espanhol Básico, o Idep oferta gratuitamente aos estudantes de Rondônia a oportunidade de darem os primeiros passos no aprendizado de dois idiomas, o que agrega um diferencial nos seus currículos”, avaliou Marcos Rocha.

Segundo a diretora pedagógica do Idep, Sylvana Ventura, quem frequentar o curso de Inglês Básico e Espanhol Básico aprenderá a usar expressões do cotidiano das duas línguas. “É uma motivação para o estudante aprofundar seus conhecimentos”, ressaltou, acrescentando que os participantes receberão certificados, mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

