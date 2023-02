Idep publica cinco editais para convocar aprovados em processo seletivo

Devido ao significativo avanço dos seus cursos profissionalizantes, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep continua convocando candidatos aprovados em processo seletivo.

Na sexta-feira, 10, foram publicados três editais para professores e instrutores da educação profissional; e dois voltados ao pessoal das áreas técnica e administrativa.

Edital 1, Edital 2, Edital 3 – professor e instrutor de educação profissional

Edital 1 e Edital 2 – áreas técnica e administrativa

Segundo o governador Marcos Rocha, a contratação de profissionais com base em processo seletivo é o caminho ideal para oferecer aos alunos do Idep aulas de excelência, tendo em vista que os convocados apresentam um currículo com vasto conhecimento e experiência.

“Além de servidores qualificados para atuarem nas áreas técnica e administrativa, estão sendo convocados professores instrutores da educação profissional com capacidade comprovada, por meio de currículo e títulos”, assegurou.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os candidatos convocados têm até quarta-feira, 15, para enviarem a documentação pelo e-mail [email protected] já que o prazo do envio dos documentos são três dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Estado.

“O candidato é convocado para assinatura do contrato e entrada em efetivo exercício em até 15 dias, após o prazo final para entrega da documentação, conforme estipulado no edital”, informou a presidente da instituição de ensino profissionalizante.

Fonte: Governo RO