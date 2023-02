Idep realiza entrega de certificados do curso da Escola Técnica Móvel de Panificação, em Jaru

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep realizou, durante solenidade na Câmara Municipal de Jaru, a entrega de certificados aos alunos que participaram dos cursos ofertados pela Escola Técnica Móvel de Panificação e Confeitaria no município, onde a unidade está desde julho de 2022.

Desde o segundo semestre do ano passado a janeiro de 2023, a Escola Técnica Móvel de Panificação e Confeitaria realizou 36 cursos, nos quais os participantes aprenderam a fabricar pães caseiros, pães integrais, pães artesanais e cupcakes. A Escola Móvel conta com um laboratório para as atividades práticas, e até o momento, mais de 400 alunos, já passaram por ela.

A Escola Técnica de Panificação e Confeitaria, bem como as outras três unidades flexíveis itinerantes – de Frigorífico e Piscicultura; Máquinas Pesadas e Agrícolas e de Imagem Pessoal foram adquiridas em 2021, pelo Governo de Rondônia, que empenhou, ou seja, reservou o valor para a compra de mais duas escolas móveis, uma de Informática e outra de Mecânica de Motos.

Esses investimentos, conforme o governador de Rondônia, Marcos Rocha, integram o plano estratégico da gestão estadual, que tornou o ensino profissionalizante em Rondônia uma política pública, isto é, a qualificação da mão de obra é um setor prioritário e acessível para todo o cidadão que busca se capacitar profissionalmente.

“Queremos cada vez mais incentivar a busca, no que diz respeito ao progresso econômico aliado ao desenvolvimento social, por meio da qualificação profissional. O trabalhador capacitado tem mais chance de ocupar postos de trabalho e o setor produtivo ganha mais mão de obra qualificada”, destacou o governador.

Em seu discurso na cerimônia de entrega de certificados, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira observou que, as unidades móveis são apenas uma amostra do trabalho que o Governo de Rondônia vem realizando para fortalecer e expandir a educação profissional em Rondônia.

“Para cumprir nossas metas, estamos contando com importantes parcerias das prefeituras dos municípios e em Jaru tivemos o apoio fundamental”. declarou Adir Josefa, ressaltando que, os cursos do Idep são ofertados conforme as demandas do mercado local, para que os egressos tenham uma carreira promissora.

Leidiane Borcatt, 32, é um dos casos de sucesso dos cursos de Panificação e Confeitaria do Idep. Ela abriu uma açaiteria em Jaru, há um ano. Depois que frequentou as aulas ministradas pelo instrutor Luis Nazareno que agregou novidades aos produtos servidos no seu empreendimento e planeja expandir os negócios. “Passei a decorar o açaí com as técnicas que aprendi nas aulas do curso de cupcakes, e neste ano, vou começar a fazer tortas, graças ao aprendizado do curso”.

