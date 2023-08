Idep realiza formatura do Curso Técnico em Estética, em Porto Velho

Com o objetivo de celebrar o Dia do Soldado, 25 de agosto, promover oficiais e praças policiais militares e bombeiros militares, entregar outorga de medalhas a policiais militares. O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, promoveu cerca de 670 oficiais e praças das duas corporações militares. Na solenidade foi entregue a Medalha Honra ao Mérito Cultural da Polícia Militar do Estado de Rondônia e a despedida do coronel PM Marcos Freire Lopes que passou para a reserva remunerada.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, exp ressou os parabéns aos policiais militares pela promoção, e ressaltou o compromisso do governo em fortalecer as forças de segurança do Estado. “O trabalho dos militares estaduais é fundamental para garantir a tranquilidade da população, os investimentos c a entrega de equipamentos modernos, veículos e armamentos são essenciais para melhorar a eficiência operacional e a segurança dos policiais”, ressaltou..

O secretário de Estado da Segurança Pública, Felipe Vital, parabenizou a todos policiais e bombeiros militares pela promoção. “Além das promoções que também é uma valorização da tropa, estamos pagando as licenças especiais, investindo em melhores equipamentos embarcados e armamentos que trazem melhor desempenho e segurança nas ações “, destacou.

A importância do soldado para a instituição militar, bem como, o valor da promoção para a carreira policial, foi pontuada pelo comandante-geral da PM, coronel Regis Braguin, “o soldado é a base desta instituição, é a linha de frente em todos os rincões deste Estado. Me sinto orgulhoso de ter sido um soldado e hoje chegar ao posto de Comandante-Geral da Polícia Militar. As promoções são uma forma de valorizar o policial dentro das fileiras militares, bem como trazer mais qualidade de vida para suas famílias, e essa tem sido a tônica desse governo”, salientou.

“Uma solenidade do mais alto significado neste Dia do Soldado”, falou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Nivaldo Ferreira, “redobramos nosso agradecimento ao governador do Estado, pelo reconhecimento ao trabalho realizado pelas forças militares em Rondônia.

“A promoção é o reconhecimento aqueles que dia-a-dia estão firmes atendendo as solicitações da sociedade nos mais diferentes tipos de “socorro”. Vidas alheias e riquezas a salvar. Nosso lema destaca nossa missão”, afirmou o comandante Nivaldo.

Em portaria assinada pelo comandante-geral da PM, foi entregue a Medalha Honra ao Mérito Cultural a policiais militares em reconhecimento e incentivo à pesquisa e o aprimoramento profissional, em vista da autoria dos respectivos trabalhos técnico-profissional, manual, regulamento, trabalho ou obra realizada tidas como de interesse da Polícia Militar. Ao final, foi entregue uma placa de agradecimento ao coronel PM Marcos Freire Lopes, por ter passado para a reserva remunerada da Corporação.

